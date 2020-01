Refrendo la autonomía, con la que me he conducido toda mi vida, en la función que comienzo a desempeñar y que será respecto de toda influencia, visión o postura que no nazca de mi saber y entender. Autonomía de los poderes públicos y de los fácticos: Ministra @MargRiosFarjat pic.twitter.com/U116cqu0ZS