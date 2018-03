El jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera, fue despedido este miércoles por mariachis en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, luego de haber solicitado licencia por 90 días para hacer una gira a favor del gobierno de coalición.

"No vamos al Senado por un cargo, ni ese ni el de la Fiscalía. No es un cargo por lo que vamos. Yo ya fui fiscal en la Ciudad de México. Esa es una decisión que va a corresponder a varias fuerzas políticas, a la ciudadanía, no es solamente un tema de aspiración", dijo Mancera.

El jefe de gobierno capitalino aseguró que no está en la búsqueda de un puesto y que incluso puede ser la academia. "Tengo una cátedra permanente en la UNAM que se da por el concurso de oposición. Concursamos con otras 15 personas para tenerla. Donde podamos servirle a México”. Mancera también está en la lista como Senador plurinominal por el Partido Acción Nacional.

Al hablar en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, señaló que cuando termine su gestión al frente del gobierno capitalino, le gustaría ocupar la Fiscalía, pues tiene que ver con su formación, dado que su doctorado es en Derecho Penal y él inició en Seguridad Pública y pasó por el Consejo de la Judicatura local y por la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal.

