ACTUALIZACIÓN 17:00 horas de 4 de agosto: después de que la magistrada Janine Otálora convocó a sesión pública, los magistrados decidieron destituir a José Luis Vargas Valdez y nombrar a Reyes Mondragón como el nuevo presidente del TEPJF.

Con el respaldo de cuatro magistrados, y en su calidad de magistrada decana, Janine Otálora asumió la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en virtud de la ausencia del magistrado José Luis Vargas Valdez.

Luego de que esta tarde Vargas declaró un receso en la sesión de este miércoles y no entabló diálogo con sus pares, la magistrada decana Janine Otálora convocó a una nueva sesión pública para analizar la situación de gobierno en el tribunal.

En calidad de “magistrada presidenta por ministerio de ley”, Janine Otálora dijo que la convocatoria a una nueva sesión fue ante la suspensión injustificada de la sesión del Tribunal, y la ausencia de Vargas.

Se reanuda la sesión en estos momentos. https://t.co/DzQKX8pSQK — Janine M. Otálora (@JanineOtalora) August 4, 2021

“En virtud de la ausencia injustificada del Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, de la sesión del pleno de la Sala Superior iniciada este día, la magistrada decana, Janine M. Otálora Malassis, en su carácter de presidenta de este órgano jurisdiccional, por ministerio de ley, y en términos del Artículo 12, párrafo 3, y del 15, fracciones VII y IX del Reglamento Interno, convocó a los integrantes del pleno a una sesión pública, por videoconferencia, que en breve dará inicio”, se informó.

En dicha sesión, con el respaldo de los magistrados Felipe de la Mata Pizaña; Indalfer Infante; Reyes Rodríguez y Felipe Fuentes Barrera, la magistrada Janine Otálora nombró a Rodrigo Sánchez García como secretario general de acuerdos, y destituyó al anterior en su cargo nombrado previamente por Vargas. También se nombró a María Celia López Dávila como subsecretaria general de acuerdos.

En estos momentos, los magistrados hacen posicionamientos.

La tarde de este miércoles, cinco magistrados del TEPJF exigieron una evaluación al desempeño de José Luis Vargas Valdez, quien en respuesta acusó un intento de “golpe de Estado” en su contra.

Al inicio de la sesión pública, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña solicitó incluir en el orden del día un punto de acuerdo para evaluar la presidencia de Vargas, lo cual fue apoyado por los magistrados Janine Otálora; Indalfer Infante; Reyes Rodríguez y Felipe Fuentes Barrera. Los cinco magistrados han tenido un abierto desacuerdo con Vargas por las formas de conducirse durante las sesiones.

El magistrado Felipe Fuentes planteó que la solicitud es legalmente procedente, y argumentó que una discusión pública de este tema abona a los intereses de la ciudadanía para que conozcan el manejo del tribunal.

“Les quiero pedir de la manera más atenta y más respetuosa que estén a la altura de su investidura constitucional, que no estén intentando o provocando un golpe de Estado, porque sencillamente no existe esa atribución para pretender evaluar a la presencia, y para pretender ocupar la posición que hoy tengo como presidente y de la cual quiero decirles, ustedes me eligieron para esta función. En ese sentido, la única facultad, la única forma, y cito el artículo 171 del Reglamento, para que la presidencia deje de ejercer sus funciones es exclusivamente por una cuestión de renuncia, y yo actualmente les digo, no está en mi intención renunciar”, refirió.

El magistrado José Luis Varga declaró un receso para saber si existían condiciones para reanudar la sesión, sin embargo, en privado, no convocó a sus pares para dialogar. De ahí que la magistrada Janine Otálora convocó a la sesión pública de continuidad.

jorge.monroy@eleconomista.mx

kg