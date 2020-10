El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, aseguró que desde marzo “recomendamos explícitamente el uso de cubrebocas”, esto luego de que en el Senado de la República, algunos legisladores de oposición le reprocharon no haber recomendado a tiempo el uso de cubrebocas para evitar el aumento de contagios de Covid-19 en nuestro país.

En conferencia de prensa este jueves 14 de octubre en Palacio Nacional, aseguró que en una parte de la sociedad “hay un señalamiento falso de que el gobierno mexicano no ha recomendando el uso de cubrebocas o que tardó en recomendarlo”.

Afirmó que “la evidencia está a la mano. Los documentos técnicos fechados están a la mano”.

Incluso, durante la conferencia, López-Gatell Ramírez se colocó un cubrebocas para argumentar que sí ha recomendando su uso.

Presentó un cuadro comparativo entre las recomendaciones que han hecho sobre el tema la Organización Mundial de la Salud y la CDC de Estados Unidos.

“La posición no ha cambiado, no hay una posición ambigua, no hay una posición que era distinta y después se convirtió en la que actualmente tenemos. Desde el 24 de marzo está publicada por escrito, en estas conferencias lo hemos dicho: usen su cubrebocas, es una barrera física que ayuda a contener la propagación de las partículas líquidas de saliva, de moco, de nariz, garanta y boca, pero no es una barrera útil, eficiente de protección para la persona que quiere cuidarse, misma posición, misma realidad, misma evidencia en todo el mundo”, indicó.

Visiblemente molesto, López-Gatell fustigó que en el Senado de la República, en redes sociales y en medios de comunicación se comente sobre recomendaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud a México para aumentar la realización de pruebas de detección del Covid-19 entre la población.

“También en el Senado de la República, pero también en múltiples comentarios en algunas personas que lo repiten y los repiten en redes sociales, algunos medios de comunicación que también lo repiten, está la idea de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha criticado la respuesta de México o la ha considerado inadecuada o que nos ha enmendado la plana diciéndonos: hagan pruebas, etcétera”, sostuvo.

El subsecretario presentó un video con la participación del director de emergencias de la OMS, Michael Ryan, el 12 de octubre, en donde señaló que “México ha tenido una subida de casos recientemente, en realidad ha cambiado la captura de casos, no para reducirlos, sino para incluir aquellos casos que epidemiológicamente estuvieron asociados a casos confirmados y lo mismo con decesos, lo cual hace que México reporte más casos que otros”.

