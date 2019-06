El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la lluvia de amparos que se han presentado contra diversas decisiones de su gobierno son resistencias de los “corruptos” que no quieren dejar de perder privilegios.

Al entregar en tarjetas de apoyo social en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, el titular del Ejecutivo federal aseguró ante decenas de beneficiarios, que su gobierno enfrenta resistencias.

“No saben cuántas resistencias hay, están jugando a las vencidas, pero les vamos a ganar a los corruptos, y tenemos que acabar con la corrupción, no sólo por razones de índole moral, que ya con eso fue más que suficiente, moralizar al país, pero no sólo eso, es que si acabamos con la corrupción, vamos a liberar mucho dinero en beneficio del pueblo”, comentó López Obrador.

Luego de que organizaciones sociales, académicos y abogados se han unido en el colectivo #NoMásDerroches y han presentado 147 juicios de amparo con el propósito de que el Poder Judicial de la Federación revise la legalidad y constitucionalidad tanto de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, como del proyecto de Santa Lucia, el presidente López Obrador aseguró que no se dejará vencer con dichos recursos legales.

“Y no crean que no cuesta trabajo, han llovido los amparos porque no quieren dejar sus privilegios, pero se van a ir conveniencia, ya saben cómo soy yo de perseverante, de terco, no me van a hacer cambiar en eso”, sostuvo.

Critica a bancadas de Morena

En el Parque Bicentenario de Nezahualcóyotl, acompañado del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, el presidente López Obrador criticó a los diputados y senadores de su partido, Morena, pues dijo que presentó una iniciativa para que funcionarios de alto nivel no puedan trabajar en la iniciativa privada por 10 años, pero en la Cámara de Diputados se bajó a cinco años el plazo, y en el Senado se pretende desaparecer el articulado.

“Estamos haciendo una ley de austeridad en donde el que trabaje en el gobierno de alto nivel, cuando termine no pueda irse a trabajar a una empresa privada en 10 años. ¿Qué creen que pasó?

Mando la iniciativa a la Cámara de Diputados y, no me di cuenta, tengo que andar pendiente, porque le bajaron de 10 a cinco años; y ahora en el Senado quieren desaparecer el artículo y eso que somos mayoría nosotros, los del movimiento. Pero miren, cómo se contagia este asunto”, aseveró.

Revela propiedad del Jetta

En su discurso, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ya transparentó la información relativa a la propiedad de los vehículos que utiliza para trasladarse en la Ciudad de México.

Indicó que el Jetta Blanco 2013 que utiliza regularmente, está a nombre de Alejandro Esquer Verdugo, su secretario particular, mientras que una camioneta Suburban está facturada a la Presidencia de la República.

