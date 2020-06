El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que fue él quien ordenó la liberación de Ovidio Guzmán López, integrante del Cártel de Sinaloa e hijo del capo Joaquín el Chapo Guzmán, tratado de capturar en octubre del año pasado.

“Se decidió para no poner en riesgo a la población para que no se afectara a civiles porque iban a perder la vida sino suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, se tomó la decisión: yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”, dijo.

El mandatario añadió que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó días después para ofrecer ayuda al gobierno de México.

En este sentido, López Obrador reiteró que es el gobierno de México el que decide si se coopera o no.

Al alza, incidencia delictiva

Durante mayo en el país se registraron 2,913 homicidios dolosos, equivalente a que cada día del mes pasado se cometieron en promedio 94 asesinatos, informó este viernes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador realizada desde el estado de Morelos, Durazo presentó gráficas en las que se observó que en total entre enero y mayo de este año se han registrado 14,361 homicidios dolosos entre enero y mayo de este año.

Al comparar el acumulado de enero a mayo de este año con el mismo periodo del año pasado (14,169 víctimas de asesinato) se observa un aumento de 1.3 por ciento.

Por tasas de víctimas de homicidios por cada 100,000 habitantes, el estado de Colima —en donde asesinaron recientemente al juez Uriel Villegas— se mantiene en primer lugar a nivel nacional con un registro de 39.74; le siguen Baja California y Guanajuato con tasas de 31.83 y 30.55, respectivamente.

En total 11 de las 32 entidades del país mantienen tasas de homicidios por arriba de la tasa promedio nacional que se ubica en 11.4 víctimas de homicidio doloso por cada 100,000 habitantes.

En cuanto a los feminicidios, el titular de la Secretaría de Seguridad indicó que en mayo se registraron 69, lo que da una cifra acumulada para los primeros cinco meses del 2020 de 385.

Por tasas por cada 100,000 habitantes, Colima, Morelos y Nuevo León ocupan los tres primeros lugares a nivel nacional con tasas de 1.02, 0.78 y 0.53 cada uno.

Aumentan robos

Por otra parte, en robos totales, que incluyen las modalidades de robo a casa habitación; de vehículo automotor, autopartes, transportista, en vía pública, transeúnte, transporte público, a negocio, ganado, institución bancaria, entre otros más se registró un aumento en mayo pasado.

De acuerdo con las gráficas presentadas se observó que entre febrero y abril, periodo en el que se limitó la movilidad por la contingencia causada por el Covid-19 la incidencia bajó de manera importante de 56,520 robos registrados en febrero a 41,289 en abril.

Sin embargo, para mayo, la cifra escaló nuevamente a 41,674 robos en las modalidades descritas.

Sin respuesta a Rápido y Furioso

El presidente López Obrador indicó que aún no se ha recibido información por parte del gobierno de Estados Unidos sobre la operación Rápido y Furioso en la cual el gobierno estadounidense envió miles de armas a México de manera premeditada.

“No hay respuesta sobre lo que nosotros consideramos fue una violación a nuestra soberanía el que se haya permitido la introducción de armas teniendo conocimiento el gobierno de México.

“Aunque se ha negado este asunto, hay evidencias, hay información que se está desclasificando en Estados Unidos en donde se menciona que ese operativo se hizo de manera conjunta: gobierno de Estados Unidos, gobierno de México (…) creo que el gobierno de Estados Unidos está obligado a presentar este informe”, enfatizó el mandatario.

Caso Conapred

López Obrador indicó que la renuncia de la titular del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), Mónica Maccise se dio debido a la falta de afinidad al proyecto y que no fue el gobierno federal el que le solicitó la renuncia.

“Yo creo que cada quien es libre, siempre he dicho, de decidir y lo más honesto es no estar ocupando un cargo sino se tiene afinidad con el proyecto que se está aplicando, eso es lo más honesto (…) creo que no se debió convocar a ese foro”, dijo.

Añadió que se analizará la opción de que el Conapred se integre a la estructura orgánica de la Secretaría de Gobernación en "la oficia de defensa de derechos humanos (...) y que se redujera el aparato burocrático y además que se nombre a gente con convicciones que realmente esté en contra del racismo y la discriminación (...) yo propondría a una mujer representante de los pueblos indígenas".