La Cámara de Diputados aprobó por 361 votos a favor, 45 en contra y 2 abstenciones en lo particular y en lo general el dictamen que crea la Ley de Austeridad Republicana y se reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y lo turnó al Senado de la República.

En la recta final del segundo periodo ordinario de sesiones el grupo político mayoritario de la Cámara de Diputados, la alianza Juntos Haremos Historia (Morena, el Partido del Trabajo y los integrantes del extinto Partido Encuentro Social) impulsó y logró sacar adelante la Ley de Austeridad la cual fue recientemente impulsada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 25 de abril, López Obrador amagó con emitir un memorando en caso de no aprobarse en el Congreso la Ley de Austeridad.

“Estoy esperando que se apruebe la ley de austeridad, si veo que pasa el tiempo y no se aprueba, como depende de nosotros, memorándum, memorándum interno para que nadie vaya a pensar que es lo mismo, no, el cambio va, no es fácil pero va”, aseguró.

En la sesión de este martes diputados de oposición de partidos como el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se mostraron en contra de la aprobación de la Ley de Austeridad por considerar que no tenía aportaciones nuevas.

“¿Qué tiene de bueno esta ley? Lo único que tiene de bueno esta ley es su nombre, porque se llama Ley de Austeridad. ¿Qué tiene de nuevo? Absolutamente nada. Esta ley es una recopilación de lo que está establecido en la Ley Federal de Presupuesto, en la Ley de Adquisiciones, en la Ley de Obras Públicas. Y algo que ustedes no saben, en los decretos de austeridad de la pasada administración”, sostuvo el diputado del PRI, Fernando Galindo Favela.

Por su parte, la diputada del Partido del Trabajo, Ana Karina Rojo Pimentel negó que la Ley de Austeridad sea sólo un mandato presidencial.

“Compañeras y compañeros legisladores, no es un decreto presidencial, es un mandato del pueblo, lo exige. Se llegó el tiempo de dignificar la política en nuestro país. Se terminó el tiempo donde los representantes populares se hacían ricos con el erario público… Hoy estamos discutiendo una reforma de tal envergadura que significa dar marcha atrás a la política deliberada de hacer del gobierno un simple medio de enriquecimiento privado, por encima de la búsqueda del bienestar colectivo”, afirmó.

Al proyecto de decreto original se le generó durante el transcurso de la discusión de este martes una adenda por las que modificó la redacción de diversos artículos.

En el artículo 12, fracción III del proyecto se precisó que “se prohíben las plazas con nivel de Dirección General Adjunta que no ejerzan facultades contempladas expresamente en ley o reglamento”

En este sentido, en el artículo segundo y quinto transitorio del proyecto se indica que los “entes públicos en un plazo máximo de 180 días” deberán ajustar su marco normativo.

Mientras que en el artículo 23 del proyecto de Ley de Austeridad indica que los servidores públicos que “por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos cinco años”, entre otras disposiciones.