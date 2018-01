El precandidato presidencial de Morena, PT y Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el presidente estadounidense Donald Trump usa al muro con México como propaganda para su reelección. Afirmó que en caso de ganar las elecciones del 1 de julio, lo pondrían en su sitio, y le contestaría directamente sus tweets.

“Vamos a respetar al presidente Donald Trump, pero va a tener que respetarnos. No va a agarrarnos siempre de escarnio. No es que se levantó en la mañana y voy a poner en mi Face: los mexicanos son muy malos, porque se lo recomendaron sus publicistas. Cuando diga algo va a tener una respuesta. No es que le voy a mandar a decir con el canciller. No. Yo también le voy a mandar a decir lo que pienso (por Twitter)”, aseveró.

El político tabasqueño consideró que la nueva amenaza de Trump, de construir un muro en la frontera con México, y que éste lo pagará, es una mera estrategia electoral.

“Todavía no son las elecciones (de Estados Unidos) y ya está haciendo propaganda con el muro. Si fuese real lo que está diciendo, ya hubiese construido el muro, y se ha dedicado nada más en estarlo proclamando, y no hay intención real, es nada más propagandístico”, estimó.

Afirmó que el dicho de Trump acerca de que México es el país más peligroso del mundo, sí afecta la imagen de nuestro país, aunque -afirmó- “vamos a estar expuestos a eso desgraciadamente porque si hay violencia en el país”.

López Obrador realizó este jueves asambleas informativas en los municipios veracruzano de Omealca, Medellín y Manlio Fabio Altamirano.

En un espacio durante su gira, el precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia dijo que en caso de ganar los comicios del 1 de julio, pondría en orden al presidente Trump.

“Porque Peña no contesta, a Peña lo asustó Trump desde que le habló por teléfono. Le alzó la voz, lo cayó, pero con nosotros es distinto. Sin faltarle al respeto, lo vamos a poner en su sitio, lo vamos a hacer entrar en razón”, aseveró.

En tanto, luego de que por la mañana subió un vídeo en el puerto de Veracruz para ironizar acerca del supuesto apoyo que recibe del gobierno de Rusia, como lo afirmó el PRI, López Obrador aseveró que no recibe “oro” de ese país, y sólo tiene un “loro” en su rancho de Palenque, Chiapas.

“Ya ven que el vocero de Peña y de Meade habló de que están metidos los del gobierno ruso, ya soy AndresManuelovich. Ahora ya vivo del oro de Moscú, cuando la verdad es que vivo del loro pero de Palenque, un loro que tengo (allá en mi rancho) de Palenque, Chiapas.

“Soy AndresManuelovich. Hoy estuve ahí en el muelle (de Veracruz) esperando que emergiera el submarino con el oro de Moscú. No llegó. Yo creo que se quedó el submarino ahí en el caribe, vamos a esperar otra señal para que llegué el oro de Moscú”, ironizó entre risas.

Finalmente, en otro tema, el precandidato consideró que tanto el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, como el gobierno federal a través de la PGR, hacen uso electoral de la extradición del ex gobernador César Duarte.

“Por qué se tardó tanto (Javier) Corral en solicitarlo, y la PGR está declarando lo que debió decir desde hace tiempo, pero como ya se acercan las elecciones quieren hacer uso político-electoral de estos casos, nada más que la gente ya no les cree porque la corrupción continúa en el país”, dijo.

