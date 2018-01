El ex gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, aseveró que su expediente es tan limpio que sólo tiene una infracción de tránsito en la Ciudad de México, por lo que en 2018, confirmó, será candidato del partido Encuentro Social a la alcaldía de Morelia.

“La gente sabe quién soy, cómo vivo, cómo los he tratado, qué he hecho. Nos conocen en más de 40 años al derecho y al revés. Yo fui regidor a los 18 años.

“Ninguna (investigación) ni nunca la he tenido, Bueno, no tengo ni infracciones de tránsito, bueno sí, tengo una de tránsito ahora que fui a la Ciudad de México”, argumentó.

Entrevistado por El Economista, Vallejo Figueroa dijo que el PRI no pudo expulsarlo porque la Comisión de Justicia Partidaria no encontró ningún elemento que lo involucrara con la delincuencia organizada, específicamente con el actualmente preso, Servando Gómez Martínez “La Tuta”, otrora líder del grupo delictivo Los Caballeros Templarios.

“A mí nunca me sacaron del partido. Cuando habían conatos de eso, yo fui con el dirigente, a Justicia Partidaria, y dije: ‘¡vengo a dar la cara, de qué se trata!’ y nunca hubo absolutamente nada”, sostuvo.

Recordó que el pasado miércoles, en un mitin en la plaza de Morelia, hizo pública su renuncia al PRI, pues dijo que bajo la dirigencia de Enrique Ochoa, el partido tricolor se convirtió en una gerencia.

“De la dirigencia nacional del PRI no quiero saber absolutamente nada, es decir, no es una dirigencia, es una gerencia sin ningún sentido político, de pelionerillo (sic) el dirigente”, aseveró.

Dijo que luego del mitin del miércoles, los dirigentes estatales del partido Morena que encabeza Andrés Manuel López Obrador, se acercaron a él para pedirle que apoyara a ese partido, y eventualmente pudiera ser candidato a la alcaldía de Morelia.

Sin embargo, destacó que López Obrador se portó muy “majadero” con él en declaraciones que hizo en Veracruz, por lo que mejor le dijo: “ahí la dejamos”.

“Yo prefiero ir nada más con el PES, porque voy en forma más ligera sin una serie de contradicciones. No me interesa, no me echo piedras en el morral que no deben ser”, afirmó.

El cuatro veces alcalde de Morelia refirió que el dirigente del PES, Hugo Erik Flores, ya le confirmó que será el candidato de su partido a la alcaldía, la cual aceptará porque ni él ni su familia, específicamente su hijo Fausto Vallejo Mora, tuvieron algo que ver con la delincuencia.

Mencionó que su hijo fue injustamente involucrado con “La Tuta” sólo porque apareció con él en un video, en una reunión a la que fue obligado a acudir. Añadió que no obstante de ser detenido, su hijo quedó exonerado.

“De mis dos hijos y (mi esposa) Patricia, y de mis hermanos me siento muy orgulloso. De mi hijo (Fausto Vallejo Mora) sí, aparece en un video. Si (cualquier persona) hubiera estado en lugar de mi hijo, se asusta y se hace hasta del baño. Mi hijo es una persona de entereza, lo agarraron yéndose para Ixtapa, Zihuatanejo, y gracias a Dios sorteó la situación. ¿Qué querían, que estuviera contradiciendo en ese momento a ‘La Tuta’? Además, es un caso ya juzgado el de mi hijo, y salió con una fianza de 1,500 pesos porque no encontraron nada. Y si lo retuvieron fue porque era un asunto mediático y era hijo de un Gobernador. Pero hasta ahí”, comentó.

Afirmó que en caso de confirmarse como candidato del PES y ganar las elecciones del 1 de julio, cuidaría mejor a las personas que formen parte de su gabinete para que no lo vuelvan a vincular con personas como el ex gobernador interino, Jesús Reyna (actualmente preso), de quien no obstante dijo estar seguro de su inocencia.

“Jesús Reyna había sido Procurador; fue diputado federal dos veces; fue Secretario de Gobierno y en acuerdos que tuvimos (en el 2012) cuando fue mi candidatura, él y Ascensión Orihuela, Alfredo Anaya, Víctor Silva y Jesús Reyna, acordamos que a todos les iba a dar yo alguna posición, y a unos los hice diputados locales plurinominales, y le di una oportunidad a Jesús Reyna como Secretario de Gobierno porque sabíamos que tenía la experiencia de haber sido Procurador y Secretario de Gobierno. ¿qué paso? No sé.

“A mi regreso (luego de pedir licencia para someterse a una operación quirúrgica) supe de ese lamentable suceso que apareció en un video. No creo definitivamente que esté ligado a la delincuencia, creo que también es un asunto mediático. No creo que su caso se haya sujetado a una situación de justicia. Y yo deseo que por el bien de él, y de su familia, salga absuelto”, comentó.

Finalmente, Fausto Vallejo Figueroa explicó por qué quiere ser, por quinta ocasión, alcalde de Morelia, Michoacán.

“Sé que le puedo seguir sirviendo, conozco a su población, conozco a su gente, que es lo más importante, y sé cuáles son los problemas, y si no solucionarlos todos, sí darle un avanzón en Morelia. ¿Por qué lo hago? Porque la nuestra ha sido una historia de hechos aquí en Morelia, son obras, cientos, miles de obras”, aseveró.

