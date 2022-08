La SEP debe dejar de ser un tampolín para políticos: Mexicanos Primero

De cara a un nuevo relevo en la titularidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la organización Mexicanos Primero advirtió que dicha dependencia debe dejar de ser un trampolín para políticos y convertirse en el trampolín de las niñas y los niños, que les haga brincar a un mejor futuro.



En conferencia de prensa con motivo de la salida de Delfina Gómez de la SEP para ir a buscar la gubernatura del Estado de México, la organización social defensora de los derechos educativos de los menores mexicanos, emplazó a la nueva Secretaria de Educación, Leticia Ramírez, a presentar su plan de prioridades, ya que sólo tendrá 25 meses para avanzar en la atención de los graves problemas y rezagos que enfrenta el Sistema Educativo Mexicano.



“La olla de presión en el Sistema Educativo Nacional, que está cada vez más cerca de estallar por la desatención, no podrá ser ignorada por el gobierno federal”, sostuvo la organización.



Según lo planteado por Mexicanos Primero, al convertirse en la tercera secretaria de educación en lo que va del sexenio, Ramírez Amaya deberá enfrentar la crisis más grave en los últimos años en materia educativa por los estragos de la pandemia y el encierro que siguen sin ser atendidos.



Además del daño a la salud socioemocional, la pérdida de aprendizajes y el abandono escolar, que no cuentan con diagnóstico ni mucho menos con un plan de atención, aunado a que las escuelas no cuentan con protocolos de salud obligatorios, ni insumos para la prevención, y la falta de vacunación a todas las niñas, niños y adolescentes que regresarán a clases este mes.



Sobre el tema, la directora de Proyectos en la organización, Jeny Farías, recordó que en los últimos diez años han pasado ─incluyendo los siete secretarios de educación federales─ un total de 215 secretarios de educación en el país



En tanto, Fernando Alcázar, director de Judicialización en Mexicanos Primero explicó que, aunque la crisis educativa tiene sin cuidado al gobierno federal, en la realidad el descontento de maestras y maestros sigue latente; no se ha atendido el abandono escolar ni mejoró lo suficiente la infraestructura de las escuelas ni se remontaron los principales obstáculos que limitan el aprendizaje de millones de alumnos.



“El programa de infraestructura más importante del gobierno federal, La Escuela es Nuestra, tampoco atiende las carencias para las que fue creado. Corrupción, imposición de obras y demás, han sido las características de un programa que ha recibido más de 20 mil millones de pesos desde 2019, y que simplemente no se ve dónde están esos recursos. Este año, además, deberá asumir la impartición de horas adicionales y servicios de alimentación, en un mar de dudas de su implementación”.



Por último, dijo, el cambio a los planes y programas de estudio y a los libros de texto se está dando en debate abstracto que se ha quedado en lo ideológico, que no toma en cuenta la participación de los docentes, no hace auténticas consultas previas a personas con discapacidad y personas pertenecientes a comunidades indígenas, como lo marca la ley, ni tampoco prevé la participación de los menores.

