Julio César Godoy Toscano, exdiputado del PRD, no podrá ser detenido por vínculos con la Familia Michoacana

Julio César Godoy Toscano, ex diputado federal del PRD que hace diez años fue ingresado a la Cámara de Diputados en la cajuela de un vehículo para conseguir el fuero constitucional, no podrá ser detenido por vínculos con el ex líder de la Familia Michoacana, Servando Gómez Martínez.