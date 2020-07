La Fiscalía General de la República tiene todos los elementos, e incluso ya puede perfilar llevar a cabo un maxiproceso en el caso de Odebrecht y Agro Nitrogenados, que no sólo implique llevar a juicio a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, y al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, sino a todos los implicados en la red de corrupción y sobornos, coincidieron expertos.

“El inicio de las carpetas de investigación y la detención de Lozoya Austin es apenas un paso, pero no pudo actuar en solitario, por ello, ni la investigación en su contra, ni la eventual condena que se le imponga serían suficientes. El sistema de justicia debe desenmarañar el engranaje de la corrupción y lavado... diseñados para apropiarse del dinero. Sin duda, una monumental prueba al sistema de justicia mexicano que deberá esclarecer quién hizo qué, y llevar a la recuperación del dinero”, afirmó Fabiola Navarro, directora del Observatorio de la Corrupción e Impunidad de la UNAM.

El abogado en Derecho de la Universidad Panamericana, Daniel Torres Checa, indicó que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ya manifestó que es posible hacer un maxiproceso, pero antes la Fiscalía debe aclarar la situación jurídica de Lozoya, ya que de lo contrario su defensa podría alegar violaciones del debido proceso ante el Poder Judicial.

Explicó que el maxiproceso es una figura novedosa que si bien no tiene fundamento en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es posible llevarlo a cabo como lo hizo el gobierno de Brasil con la Operación Lava Jato.

“Lo que propone el maxiproceso no es otra cosa que el enjuiciamiento de actores en simultáneo, que no se vean como casos aislados; que la trama de corrupción no sea fijada únicamente en Lozoya; se habla de un juicio multitudinario, de vinculación entre actores para que haya un gran destape de corrupción que implica a empresarios, a funcionarios, hasta el presidente de la República de aquel momento”, apuntó.

El 13 de febrero de este año, en una entrevista radiofónica, el fiscal Alejandro Gertz aceptó la posibilidad de un múltiple, maxi o multijuicio.

“Estoy en contra de esa visión de que son casos aislados, que no tienen nada que ver uno con otro. Afirmar que son casos aislados y que esto se da en un contexto que no tenga un hilo conductor es una forma de engañar y es una forma de encubrir la verdad”, sostuvo.

Fabiola Navarro expuso que a través del presidente, Andrés Manuel López Obrador, nos hemos enterado de que Emilio Lozoya no actuó solo y ha dicho que está dispuesto a colaborar, y a manifestar la verdad histórica y jurídica de todos los hechos suscitados y que involucran a Odebrecht y a Agro Nitrogenados.

La experta en derecho vinculado a temas de corrupción expresó que las autoridades judiciales están en posibilidades de, por lo menos, citar a comparecer a integrantes del Consejo de Administración de Pemex en la gestión de Lozoya Austin, entre ellos Pedro Joaquín Coldwell, exsecretario de Energía y presidente del Consejo; Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda; así como a los entonces consejeros de gobierno, Lourdes Melgar, exsubsecretaria de Hidrocarburos; Juan José Guerra Abud, exsecretario de Medio Ambiente, e Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, entre otros cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto.

Por su parte, Daniel Pérez Checas consideró que es necesario mantener cautela sobre el caso.

“Me preocupa que se esté politizando. Los dichos en la conferencia matutina envilecen todo el proceso, y se la ponen muy fácil a la defensa (de Lozoya) de que le están violando garantías como la presunción de inocencia. Ese tipo de pruebas y declaraciones se deben ofrecer en el seno judicial, no en conferencias matutinas”, comentó.

Por otra parte, el abogado Pérez Checas agregó que las declaraciones de Lozoya deben ir acompañadas de pruebas.

“No es suficiente el dicho de Lozoya. Su testimonio tiene que ir acompañado de pruebas robustas que lo acrediten, y en la medida que no ocurra, no habrá un criterio determinante para Lozoya, y tampoco habrá un maxipoceso; únicamente nos quedaríamos con un caso de propaganda electoral. Y el segundo es decomisar bienes, y que haya testimonios de superiores jerárquicos. No creo que la Fiscalía le otorgue ningún tipo de beneficio a Lozoya si no tiene pruebas contundentes de esto”, refirió.

