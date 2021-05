En medio de la recta final de campañas electorales previa a la jornada electoral del 6 de junio, en Baja California se han presentado roces entre los y las candidatas no sólo durante los dos debates que se han llevado a cabo, también durante los mítines y las declaraciones con la prensa.

Estas declaraciones se han generado epecialmente entre el candidato por el PES (Partido Encuentro Solidario), Jorge Hank Rhon, y la candidata de la coalición Va por Baja California (PRI-PAN-PRD), Lupita Jones.

Durante una entrevista Jorge Hank Rhon se refirió como "basura" a su compañera Lupita Jones cuando la prensa preguntó su opinión sobre la empresaria mexicana y exreina de belleza.

Los reporteros le cuestionaron si invitaría al resto de los contendientes a su campaña, el candidato respondió "No, yo no quiero basura". Posteriormente, le preguntaron directamente "¿Y a Lupita Jones?", a lo que respondió "Pues por eso, no quiero basura".

Adicionalmente, medios locales documentaron su reacción al ser cuestionado sobre la otra candidata que puntea las encuestas de intención de voto, Marina del Pilar Ávila. El candidato contestó usando frases con doble sentido.

Posteriormente el candidato aceptó que sus comentarios han sido desafortunados, su equipo de campaña publicó incluso un comunicado en donde se intenta explicar la situación y reconocer lo inoportuna de la declaración. Pese a ello, Jorge Hank Rhon ha recibido críticas importantes por sus comentarios y formas de expresarse de las dos mujeres que lideran los sondeos por encima de su candidatura.

Ante esta situación la candidata de la alianza del PRI (Partido Revolucionario Institucional), PAN (Partido Acción Nacional) y PRD (Partido de la Revolución Democrática) reaccionó a estas declaraciones asegurando que no "puede gobernar alguien que denigra a las mujeres".

"El señor es un misógino, en todo momento nos denigra. Como mujeres debemos respetarnos a nosotras mismas y no permitir que alguien con este pensamiento de cavernícola pretenda venir a gobernar", respondió Jones, de acuerdo con información del diario nacional La Jornada.

Por su parte, la candidata de Morena-PT-PVEM, Marina del Pilar Ávila no se ha pronunciado específicamente respecto de su compañero de contienda.

Queda pendiente un último debate de candidatos y sólo dos semanas antes de que los bajacalifornianos puedan ejercer su voto en las urnas que estarán abiertas de las 8:00 a las 18:00 horas del 6 de junio.