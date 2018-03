El titular de la Secretaría de Salud (SSA), José Narro, afirmó que la dependencia que representa hizo una primera inspección al lote de medicamentos que adquirió el gobierno de Veracruz en la gestión del priista prófugo Javier Duarte, y se encontró con un desorden en el sistema de almacenamiento.

Afirmó que personal de la Secretaría de Salud y de la Cofepris realizan actualmente una inspección, luego de que la semana pasada el gobierno de Veracruz hizo una serie de señalamientos.

Al participar en la reunión plenaria del PVEM, Narro detalló lo encontrado en las revisiones.

Hay una brigada de cerca de 12 profesionales de la Cofepris y de la Subsecretaría de Salud que está trabajando en la ciudad de Xalapa, y hemos encontrado algunas deficiencias, sin duda alguna , afirmó.

Hemos encontrado desorden en el sistema de almacenamiento. Cerca de 11 toneladas de medicamentos que ha caducado, una cantidad muy importante de cerca de 47,000 pruebas de VIH que no sabemos todavía si fueron utilizadas o cuántas de ellas fueron utilizadas para detectar el virus, que no cuentan con el registro sanitario; esto es, que no debieron haber sido adquiridas .

El exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, se presentó en la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción estatal para enterarse de una denuncia que presentó la Contraloría por el presunto delito de incremento patrimonial.

Entiendo que están iniciando una nueva investigación, estamos aquí como siempre: dando la cara, con la conciencia tranquila de que no hemos cometido ningún ilícito , afirmó.

Ernesto Canales, titular de la subprocuraduría anticorrupción explicó que la comparecencia a la que acudió el exmandatario estatal tuvo como objetivo notificarlo de esta nueva carpeta de investigación y realizar algunos cuestionamientos sobre la indagatoria. (Lourdes Flores)