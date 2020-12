Al presentar su segundo informe anual de labores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Poder Judicial de la Federación (PJF), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, prometió continuar la cero tolerancia y la lucha sin tregua “contra quienes con sus conductas deshonestas y corruptas traicionan la confianza de la ciudadanía” en juzgados e instancias de acceso a la justicia federal.

En la primera sesión presencial de la Suprema Corte desde hace ocho meses cuando se suspendieron debido a la epidemia del Covid-19, el ministro Zaldívar dijo ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que “en este país no habrá justicia mientras las cárceles sigan repletas de personas pobres a quienes se les fabrican delitos. No habrá justicia, mientras los más olvidados de este país no tengan una defensa de calidad. No habrá justicia, mientras sus vidas sean ‘desechables’ para la maquinaria de procuración e impartición de justicia”.

Argumentó que hace dos años, cuando asumió la presidencia de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, “la corrupción era un concepto vedado al interior de la institución”, por lo que emprendió acciones contra dicho flagelo y el nepotismo, bajo una política de cero tolerancia.

“Hace dos años asumí... convencido de que la ruta para fortalecer y legitimar al poder Judicial ante la ciudadanía, era vencer las inercias arraigadas en su funcionamiento”, sostuvo.

Ante los presidentes del Senado, Eduardo Ramírez, y de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, así como integrantes del gabinete federal, el ministro Zaldívar comentó que en estos dos años se han logrado avances , pero aún falta mucho por hacer en la materia, admitió.

Enlistó que se puso en marcha el Plan Integral de Combate al Nepotismo y se fortaleció la Escuela Judicial para el acceso y ascenso a todos los cargos jurisdiccionales; se creó un padrón electrónico de relaciones familiares, así como un Comité de Integridad, encargado de brindar opinión sobre nombramientos que pudieran significar nepotismo o conflicto de interés.

Indicó que se puso en funcionamiento el nuevo Buzón de quejas y denuncias del Consejo de la Judicatura y se fortaleció la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual.

Actualmente, dijo, existen seis carpetas de investigación en trámite derivadas de denuncias presentadas por el Consejo.

Añadió que se han impuesto sanciones por el caso de la venta de exámenes para la designación de juezas y jueces de Distrito, así como a quien fuera el director general de Inmuebles y Mantenimiento, a quien le fue descubierto dinero en la cajuela de su auto.

“Las y los juzgadores federales deben tener un patrimonio que responda estrictamente a los ingresos comprobables derivados de su función jurisdiccional. Si es inadmisible el enriquecimiento personal mediante el ejercicio del servicio público, es todavía más grave cuando se obtiene vendiendo la justicia. (...) El combate contra la corrupción seguirá siendo prioridad de esta administración”, planteó.

En su mensaje, el ministro Zaldívar hizo un recuento de las acciones implementadas durante la pandemia para evitar que se detuviera el acceso a la justicia. Asimismo, resaltó que el PJF tuvo que implementar este año las acciones judiciales contempladas en la reforma laboral. También defendió la reciente aprobación en el Congreso de la reforma de justicia.

“Se trata de una reforma que robustece a la Suprema Corte como tribunal constitucional, para que se materialicen los postulados de la norma fundamental; que consolida el sistema de carrera judicial, para que los cargos se obtengan por méritos, no por parentescos o influyentismo; que fortalece el servicio de Defensoría Pública, para contar con verdaderos abogados del pueblo a todo lo largo y ancho del territorio; y que proporciona mayores herramientas al Consejo de la Judicatura Federal para combatir la corrupción y el nepotismo”, afirmó.

