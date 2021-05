La jerarquía de la Iglesia Católica en Sonora, integrada por las diócesis de Hermosillo, Ciudad Obregón y Nogales, llamó en un comunicado a defender la democracia a través del voto y también a “no ser cómplices de candidatos que están en contra de la vida, en contra de la institución matrimonial, en contra de la dignidad humana, y en contra de la libertad religiosa”.

En el comunicado, firmado por el arzobispo capitalino Ruy Rendón Leal, el obispo de Ciudad Obregón Rutilo Felipe Pozos Lorenzini y el obispo de Nogales, José Leopoldo González González y que fue difundido por varios medios locales, los jerarcas católicos llaman a defender la democracia a través del voto.

“La democracia se defiende con el voto y votamos para asegurar el justo desarrollo y crecimiento armónico de las personas, la familias y las instituciones, por eso el voto debe ser libre, personal, informado y razonado”, reza el comunicado retomado por el sitio de noticias locales Crítica.

En el documento, la iglesia sonorense asegura que el Instituto Nacional Electoral (INE) es un organismo público y autónomo que garantiza la democracia, por lo que es necesario que colaborar para que cumpla su labor.

Los obispos asentaron que los candidatos deben promover la defensa del derecho de un niño a tener un papá y una mamá; el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos y a una auténtica libertad religiosa y el derecho a la libertad de expresión, entre otros.

"Abstenerse de votar no es opción para un católico, el católico que no vota pone en riesgo que los principios y valores evangélicos sean atacados no dejemos que otros decidan por nosotros”, acotó.

En abril, la Secretaría de Gobernación llamó a los ministros de culto a “ser cuidadosos de no incurrir en propaganda o proselitismo político, sea en favor o en contra de candidatas, candidatos, ideologías partidistas o de partidos políticos”.

Ante esto, la Arquidiócesis Primada de México aseguró que la iglesia católica no viola el principio de Estado Laico al hacer posicionamientos sobre temas públicos que no están asociados con una opción política ni tampoco hace proselitismo en favor o en contra de alguna de las opciones, según el medio local sonorense Proyecto Puente.

Hermosillo, Ciudad Obregón y Nogales están entre las tres ciudades más pobladas del estado fronterizo, en donde el próximo 6 de junio se elegirá a un gobernador, 72 presidentes municipales, 21 diputaciones de mayoría relativa y 12 de representación proporcional; así como 72 sindicaturas y 486 regidurías.

