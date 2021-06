Los 11 consejeros electorales encabezados por su presidente, Lorenzo Córdova Vianello, afirmaron que pese a la violencia contra candidatas y candidatos, no hay riesgo en ninguna zona del país para la celebración de comicios el próximo domingo, y expusieron que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene capacidad para recontar los votos de casillas que sean necesarios para dar certeza de los resultados de la elección a diputados federales.

“Vamos a abrir todo lo que tengamos abrir para inyectar certeza en los procesos electorales, con base en lo que dice la ley, pero hay un ánimo maximizador que nos permitirá lo que ha venido ocurriendo en la elección del 2018 para la elección de diputados federales: abrimos el 75%, y recontamos el 75% de los paquetes de elección de Presidente de la República, y todo mundo tenía claridad de lo que había pasado”, dijo Córdova Vianello.

“Vamos a recontar todo lo que tengamos que recontar, sin escatimar, y vamos a constatar lo que ya hemos venido constatando elección tras elección: que el cómputo de los votos que hacen los ciudadanos en la noche de la elección en las casillas, es la mejor garantía de que el voto se cuenta, y se cuenta bien. Errores puede haber y para eso están los recuentos, para corregir, pero no se ha demostrado nunca que haya habido un sesgo en el trabajo que los verdaderos y auténticos guardianes de las elecciones -que son los ciudadanos que van a recibir el voto de sus vecinos y que lo van a contar-, ponga en riesgo la voluntad ciudadana”, sostuvo.

Refirió que el INE cuenta con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y conteo rápido para brindar resultados de los comicios del domingo, lo mismo que cada uno de los Organismos Públicos Locales Electorales. Mencionó que el INE registró 88 instrumentos demoscópicos, conteos rápidos y exit poll. Hizo un llamado a partidos y candidatos a respetar la veda electoral y a evitar declararse vencedores antes de que la autoridad presente los resultados preliminares.

Durante una conferencia de prensa en la sede del órgano electoral junto con el resto de los integrantes del Consejo General del INE, la consejera Dania Ravel dijo que los recuentos están establecidos en la ley electoral, y si hubiera la actualización de los supuestos que la misma plantea, se actuará ye el INE tiene capacidad para llevarlo a cabo por mandato legal.

El Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, puntualizó en cada uno de los 300 distritos electorales está contemplada la presencia de un pelotón de 11 elementos del Ejército, “cuya única misión tarea es la custodia de la documentación electoral, esa esa su tarea: que la bodega en donde está guardada la documentación electoral, esté custodiada, esa es su única tarea”.

Añadió que el INE aspira a que el día de la jornada electoral no se vea fuerza policiaca o militar en las calles ni en las casillas. Mencionó que en algunas regiones del país es importante la presencia para disuadir, pero no es el caso del resto del país.

El consejero presidente Lorenzo Córdova dijo estar seguro de que las "tensiones" que han habido entre el INE y el gobierno federal no pondrán en riesgo la colaboración en materia de seguridad, debido a que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció el apoyo y auxilio necesario a las autoridades electorales en caso de requerirse.

A tres días de la jornada electoral, Córdova expresó que el INE está en la ruta de instalar el próximo domingo las más de 162,000 casillas previstas, y si ocurrieran conflictos comunitarios, los resolverán los consejeros distritales.

Los consejeros dijeron estar conscientes de la ola de ataques, asesinatos y secuestros que se han cometido contra candidatos en las últimas semanas. La consejera Carla Humphrey apuntó que el gobierno federal a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana atendió todas las solicitudes de protección que solicitaron candidatos y partidos.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, aseveró que no es la primera vez que el país irá a elecciones en un contexto de violencia, por lo que, a tres días de los comicios, no hay ningún riesgo en materia de seguridad para instalar las más 162,000 casillas en los 300 distritos electorales.

“No es la primera vez que hacemos elecciones en contexto de inseguridad, ha estado presente en nuestro país desde hace más de una década, y eso no ha impedido la celebración de elecciones. Hay una experiencia acumulada en colaboración con los órganos de seguridad del Estado mexicano. El operativo especial es que todos las órdenes de seguridad públicas están atentas a cualquier requerimiento que haga la autoridad electoral", aseguró.

"Hay algunas zonas en que son pertinentes operativos para vigilar las zonas de traslado o en el cierre de las casillas; están claramente identificadas con las instancias de seguridad, así que no hay nada especial sobre lo que no se haya venido haciendo y que ha permitido la realización de las elecciones. ¿Tememos que haya interferencia de grupos criminales? Estamos atentos. Somos instituciones del Estado mexicano para que, una vez lo que ocurra el domingo, sea la enésima fiesta cívica en condiciones de libertad, de paz pública, como en términos generales ha venido ocurriendo”, remarcó Lorenzo Córdova Vianello.

Por su parte, el consejero Ciro Murayama comentó que hasta el momento no hay ninguna denuncia respecto a que representantes de partidos políticos y/o candidatos hayan acudido a visitar a quienes fungirán como funcionarios de casilla.

“No hay denuncia de que se esté visitando a funcionarios de casillas, y no está previsto en la ley que los partidos o candidatos los visiten. En las casillas se conocerán, pero no es buena idea que se les acerquen previamente. El mensaje es: no hagas cosas malas que son malas”, mencionó.

Finalmente, todos los consejeros electorales descartaron que la contingencia sanitaria por Covid-19 vaya a tener un impacto en el flujo de la votación. El consejero Córdova aseguró que las elecciones y la democracia no serán víctimas de la pandemia.

