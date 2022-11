INE interpondrá controversia constitucional en la SCJN contra la CNDH

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, anunció que ese órgano interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una acción de inconstitucionalidad contra la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llamando a la “transformación” del instituto electoral.

“Han ocurrido muchas cosas en el camino. Por ejemplo, el uso político y faccioso de una institución del Estado mexicano como la CNDH que violó la Constitución. Por cierto, vamos a presentar una controversia constitucional, porque es gravísimo que el que debería ser el órgano garante de la Constitución para evitar violar los derechos, sea el primero que los viola”, dijo Córdova.

Durante una entrevista en Radio Fórmula, el consejero presidente del INE reiteró que ese instituto encarga dos veces al año una encuesta para medir la eficiencia de las políticas de comunicación del INE. “Es parte de un termómetro que nos permite ir definiendo cómo vamos”. Por lo que negó que el órgano electoral haya ocultado la última encuesta que reveló un apoyo social a algunas de las propuestas de reformas electorales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Entiendo que la nota, el atractivo noticioso son las preguntas que se hicieron sobre la reforma electoral, por cierto, en un contexto que nos permitió evidenciar, aunque se quiera menospreciar, que muy poca gente conocía hace dos meses que se estaba planteando una reforma electoral y cuáles eran los contenidos. Hoy las encuestas de distintos medios dan cuentan que gracias a la discusión pública que se ha dado, la gente sabe más de la encuesta, del texto de la reforma, de las propuestas, y en consecuencia ha también variado su percepción, pero eso es normal, de un mes a otro cambian las cosas. Así que sí, las vamos a seguir haciendo, pero no a contentillo; la que sigue será el primer semestre del próximo año”, sostuvo.

Córdova Vianello planteó que el INE no encargará una encuesta más sólo para responder a actores políticos.

“Nosotros no vamos a reaccionar por lo que los actores políticos digan. Nos vamos a levantar más encuestas, ¿para qué?, ¿para hacer el juego y caer en la lógica de los políticos? Ellos juegan su juego, nosotros somos una institución seria y tampoco vamos a ocultar y mutilar encuestas como algunos sugerían. ¿por qué se hizo pública? Porque se hizo con dinero público, ni modo que la guardáramos”, dijo.

Luego de que el presidente López Obrador dijo que “da pena ajena Lorenzo Córdova”, el consejero presiente del INE respondió: “qué bueno que el presidente diga lo que diga, es un actor político y tiene intenciones políticas. El INE no tiene intenciones políticas, esa esa la idea que quieren vender los retractores. Lo que hemos dicho es que si va a haber reforma tiene que haber condiciones muy claras, entre ellas el consenso, que sea una reforma para mejorar y no para regresar en las conquistas democráticas, y que sea una reforma con información y no como está ocurriendo, con la bilis, es decir con los rencores personales”, sentenció.

