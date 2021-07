La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó aplicar medidas cautelares hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena, por la realización de actos y difusión de información relacionada con la Consulta Popular del próximo 1 de agosto sobre investigación por actos políticos del pasado.

Catorce ciudadanos denunciaron por separado la celebración de un evento político el 27 de junio pasado, en donde se promovió la consulta bajo el argumento de que ésta llevará a juicio a los expresidentes de México, mensaje que fue transmitido un día después en la cuenta de Twitter de Morena y retomado por el presidente López Obrador durante su conferencia el 28 de junio.

A decir de los quejosos, estas conductas vulneraron las disposiciones constitucionales que indican que sólo el INE puede difundir información sobre la consulta popular, además de que fueron realizados fuera de los tiempos permitidos y buscan desvirtuar la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por ello, solicitaron la suspensión de las conferencias mañaneras, y un exhorto del INE al Primer Mandatario y a Morena para abstenerse de emitir pronunciamientos políticos relacionados con este ejercicio ciudadano.

Por unanimidad, los consejeros que integran la Comisión de Quejas, Adriana Favela, Claudia Zavala y Ciro Murayama, resolvieron la improcedencia de esa petición de medidas cautelares, pues consideraron que si bien el INE es quien debe promover la participación ciudadana, ello no significa o supone prohibición o impedimento jurídico para que la ciudadanía participe y se involucre en la Consulta Popular. La determinación del fondo del asunto corresponderá a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

INE aclara que consulta es sobre hechos políticos del pasado

A 15 días de la primera consulta popular en México, consejeros del Instituto Nacional Electoral encabezados por su presidente Lorenzo Córdova, aclararon que el gobierno federal tiene prohibido difundir propaganda, mientras que los partidos pueden promover la consulta sin influir en ningún sentido.

En conferencia de prensa en Mérida, Yucatán, los consejeros Lorenzo Córdova y Uuc-kib Espadas resaltaron que el INE ha invertido 522 millones de pesos para organizar la consulta.

El consejero Córdova dejó en claro que será una consulta popular para definir si se emprende un proceso de esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado.

“Sobre lo que se va a tener que contestar, es esto, no otra cosa. Ojalá y en este ejercicio de difusión de este primer gran ejercicio de democracia directa a nivel federal que estamos llamados las y los ciudadanos mexicanos, no se genere confusión o expectativas distintas respecto de lo que se van a encontrar los ciudadanos cuando se encuentren con la papeleta en la mano. Lo redactó la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano facultado para hacerla. Entiendo que lo que se nos está preguntando es si queremos o no que se esclarezcan decisiones políticas del pasado a cargo de actores políticos para que eventualmente se haga justicia, todo ello dentro del marco constitucional”, mencionó.

Respecto a las críticas de militantes de Morena sobre que el INE instalará pocas casillas, el consejero Lorenzo Córdova aclaró: “nosotros hubiéramos querido poner más mesas de receptores de la opinión, le planteamos al Congreso de la Unión que fueran 104,000, le planteamos a la Secretaría de Hacienda que fueran 91,000; bueno, hoy las condiciones presupuestarias en las que se encuentra el Instituto, nos permiten instalar 57,000”.

Sin embargo, argumentó que en todas ellas habrá suficientes boletas para que, si así lo deciden, alrededor de 93 millones de mexicanos inscritos en el Padrón Electoral puedan emitir su opinión.

Cuestionado sobre los alcances que tiene el gobierno federal para difundir el ejercicio, Lorenzo Córdova dijo que el INE es la única autoridad que legal y constitucionalmente puede hacerlo.

Los consejeros Córdova y Uuc-kib Espadas fueron cuestionados sobre el activismo de militantes o simpatizantes de Morena que actualmente instalan mesas en la vía pública para promover la consulta.

Córdova indicó que al momento se han presentado dos quejas por parte de partidos sobre la consulta popular, mientras que el consejero Espadas mencionó que los integrantes de la Comisión de Quejas deberán evaluar cada situación.

El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, explicó que para esta consulta, “el INE estará destinando alrededor de 522 millones de pesos que han sido el producto de tres grandes acciones que hemos tomado”.

