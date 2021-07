A 15 días de la primera consulta popular en México, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) encabezados por su presidente, Lorenzo Córdova, aclararon las dudas sobre este primer ejercicio. Indicaron que el gobierno federal tiene prohibido difundir propaganda y que los partidos pueden promover la consulta sin influir en ningún sentido.

En conferencia de prensa en Mérida, Yucatán, los consejeros Lorenzo Córdova y Uuc-kib Espadas destacaron que el INE ha invertido 522 millones de pesos para organizar la consulta.

El consejero Córdova dejó en claro que será una consulta popular para definir si se emprende un proceso de esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado.

“Sobre lo que se va a tener que contestar, es esto, no otra cosa. Ojalá y en este ejercicio de difusión de este primer gran ejercicio de democracia directa a nivel federal que estamos llamados las y los ciudadanos mexicanos, no se genere confusión o expectativas distintas respecto de lo que se van a encontrar los ciudadanos cuando se encuentren con la papeleta en la mano. Lo redactó la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano facultado para hacerla. Entiendo que lo que se nos está preguntando es si queremos o no que se esclarezcan decisiones políticas del pasado a cargo de actores políticos para que eventualmente se haga justicia, todo ello dentro del marco constitucional”, mencionó.

Respecto a las críticas de militantes de Morena sobre que el INE instalará pocas casillas, el consejero Lorenzo Córdova aclaró: “nosotros hubiéramos querido poner más mesas de receptores de la opinión, le planteamos al Congreso de la Unión que fueran 104,000, le planteamos a la Secretaría de Hacienda que fueran 91,000; bueno, hoy las condiciones presupuestarias en las que se encuentra el Instituto, nos permiten instalar 57,000”.

Sin embargo, dijo que en todas ellas habrá suficientes boletas para que, si así lo deciden, alrededor de 93 millones de mexicanos inscritos en el Padrón Electoral puedan emitir su opinión.

“Cada mesa va a haber un máximo de 2,000 boletas (…) a lo largo de la jornada comicial del 1 de agosto para que si quieren votar 93 millones y medio de personas puedan hacerlo”, destacó.

Cuestionado sobre los alcances que tiene el gobierno federal, promotor de la celebración de la consulta, para difundir el ejercicio, Lorenzo Córdova dijo que el INE es la única autoridad que legal y constitucionalmente puede hacerlo.

“El tema de las vedas, la Constitución es muy clara en este sentido, desde el día de ayer (15 de julio) está prohibida todo tipo de propaganda gubernamental, todo tipo de propaganda gubernamental que no tenga que ver con educación, con cuestiones de protección civil y con cuestiones de salud”, dijo.

Los consejeros Córdova y Uuc-kib Espadas fueron cuestionados sobre el activismo de militantes o simpatizantes de Morena que actualmente instalan mesas en la vía pública para promover la consulta.

“El INE en teoría es el único órgano facultado para difundir la consulta, dicho eso, la difusión de la participación, yo creo que es una tarea colectiva de la participación, pero lo que está prohibido es todo tipo de difusión que tenga el propósito de incidir en un sentido, en el sentido en el que nos manifestamos los ciudadanos”, dijo Córdova.

“Creo que lo que se vale es promover el ejercicio, lo que la Constitución prohíbe, pero eso no lo dice el Presidente del INE, lo dice el artículo 35 constitucional, es cualquier tipo de propaganda que pueda incidir en la libertad, digámoslo así, de la decisión de las y los ciudadanos",añadió.

Indicó que al momento se han presentado dos quejas por parte de partidos sobre la consulta popular.

Por su parte, el consejero Espadas mencionó que los integrantes de la Comisión de Quejas deberán evaluar cada situación.

“A nosotros nos tocará también, a la hora de atender las quejas, decidir si lo que se plantea en las quejas obedece o no sencillamente a la libertad de expresión de los ciudadanos, porque la libertad de expresión, ese derecho constitucional sigue teniendo plena vigencia, y los ciudadanos tienen derecho a opinar sobre esta consulta y sobre el sentido de su voto.

“Lo que sí está estrictamente prohibido es que los gobiernos hagan publicidad, y que los partidos políticos contraten publicidad en medios electrónicos para difundir una posición al respecto.

“En lo demás, bueno, habrá margen para definir en procesos, que créanme, son bastante complejos de definir y de debatir, y que resultarán del proceso legal que siguen necesariamente estas quejas”, explicó.

El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, explicó que para esta consulta, “el INE estará destinando alrededor de 522 millones de pesos que han sido el producto de tres grandes acciones que hemos tomado”.

Recordó que la Secretaría de Hacienda no le autorizó al INE un presupuesto adicional para realizar esta consulta, por lo que ese órgano destinó ahorros que tuvo en luz y agua para costear el costo del ejercicio, además de una reserva de recursos por materiales que se utilizan para la credencial para elector. Mencionó que el INE reutilizó una cantidad de materiales de la elección pasada.

“De ahí pudimos sacar esta cantidad de recursos, aprovechando la economía de escala que vi en la elección, por ejemplo, los ciudadanos que van a administrar las mesas de la consulta son los mismos que ya habíamos insaculado y capacitado para la elección federal”, apuntó.

Mismo protocolo contra Covid-19

Córdova Vianello dijo que el INE implementará las mismas medidas de control sanitario contra Covid-19 que se dispusieron en las casillas el 6 de junio para las elecciones federales intermedias.

“Si ustedes observan la evolución de las curvas de pandemia demuestran que la tercera ola o lo que ya se llama como tercera ola, es decir, la inversión de las curvas de contagio, el incremento en las curvas de contagio comenzó el 16 de mayo, es decir, tres semanas antes de la elección.

“Y si uno observa las semanas, los datos de las semanas posteriores, la curva ha mantenido su tendencia, lamentablemente ascendente, pero sin variaciones, esto quiere decir que las elecciones del 6 de junio se realizaron en pleno crecimiento de los contagios, pero sin alterar la curva de contagios; es decir, las elecciones no influyeron, a pesar de que 49 millones de ciudadanas y ciudadanos fueron a las urnas, se concentraron en estas 162 mil medidas de votación, no se alteró.

“Eso demuestra que los mecanismos de seguridad y de protocolos sanitarios que, por cierto, aprovecho para decirlo, se van a repetir en la consulta del 1º de agosto, fueron eficaces y no incidieron en la evolución de la pandemia”, dijo el consejero.

¿Qué sigue después de la consulta?

El consejero Lorenzo Córdova aclaró que la noche del 1 de agosto se dará un informe sobre los resultados del conteo rápido, y el lunes se rendirá un informe en el Consejo General del INE ya con cifras de los cómputos oficiales.

“Lo que va a seguir es que, ya lo mencionaba, a partir de la noche de la elección, se darán los resultados del conteo rápido y los resultados de los cómputos oficiales de las juntas distritales se van a ir haciendo públicos conforme se reciban los paquetes en las horas posteriores a la elección; nosotros estimamos que en la tarde del lunes ya habremos recibido todos los paquetes y ya estará compilado. Se hará un informe al Consejo General y este informe con los resultados, el porcentaje de participación, los votos computados para el sí y los votos computados para el no, se harán del conocimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como lo establece la propia Ley de Consulta Popular.

“A partir de ese momento, lo que derivará es que, si votó, sí participó más del 40% del padrón electoral y por lo tanto los resultados de la consulta son vinculantes, se entregará por parte del máximo tribunal del país a los órganos competentes, para que tomen las decisiones que nos obligarán a la luz de la decisión de las y los ciudadanos.

“Si no participa el 40%, bueno, no devienen vinculante los resultados, pero estoy seguro que celebraremos la participación más copiosa y la primera de muchas consultas. Las consultas parece que llegaron para quedarse, están en la Constitución y éste es un primer ejercicio, digámoslo así, que estoy seguro que por ese solo hecho ya será exitosa”, consideró el consejero presidente del INE.

Inseguridad en Michoacán

Ante los episodios de violencia que se viven en regiones de tierra caliente de Michoacán, debido a la lucha férrea de grupos de la delincuencia que tienen atemorizados a los habitantes de municipios como Aguililla, el consejero Lorenzo Córdova dijo que se tiene y tendrá comunicación con las instancias de seguridad del gobierno federal para este tema.

“Estamos realizando para la Consulta Popular todos los mecanismos que realizamos en su momento de vinculación con las instancias de seguridad a nivel nacional, todos, absolutamente todos y esperamos contar con la colaboración, estoy seguro que así ocurrirá, de las instancias de seguridad a nivel nacional, a nivel local para que exista en las condiciones, para que el próximo 1 de agosto vuelva a ser una fiesta democrática como lo fue el 6 de junio pasado.

“Dicho eso, en el caso de Michoacán en específico, pues estamos muy atentos, todo mundo sabe y tiene conciencia de que hay zonas, digamos, que tiene una particularidad complejidad en materia de seguridad y eso, bueno, dependerá, digámoslo así, de que se logren generar esas condiciones para el próximo 1 de agosto para que pueda tener lugar este ejercicio”, refirió.

