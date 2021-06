El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la papeleta que se utilizará para la consulta popular sobre enjuiciamiento a expresidentes de la República que se realizará el 1 de agosto de 2021 .

La boleta para el primer ejercicio de consulta popular en México, presenta la leyenda: “esta consulta tiene como objetivo conocer tu opinión acerca de si se deben esclarecer o aclarar hechos de importancia histórica y política ocurridos en México, con la finalidad de que las autoridades competentes, en su caso, determinen cómo actuar y los mecanismos a implementar respecto a las y los posibles responsables y víctimas”.

En ese sentido, muestra la siguiente pregunta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Los ciudadanos sólo podrán marcar el recuadro “Sí” o “No” para emitir su opinión en la consulta popular que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de conocer la opinión de la ciudadanía sobre si se debe llevar a juicio a los expresidentes de México. El INE también aprobó la impresión de una boleta en braille.

INE, sin recursos suficientes

Durante la sesión, consejeros electorales reprocharon que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no haya aprobado la ampliación presupuestal que requerí el INE para organizar y llevar a cabo la consulta popular el 1 de agosto, por lo que esta situación obligará al órgano electoral a hacer reajustes a su presupuesto de este año.

“Acudimos a una consulta popular en condiciones a las que no queríamos acudir, por eso pedimos una ampliación presupuestal que no obtuvimos, y nos obliga a una serie de recortes, que no son dinero que sobraban, sino dinero que habrán de salir de otras funciones de este instituto. Pero, bueno, se trata de una función que tenemos que cumplir, y cumpliremos”, expresó el consejero electoral Uuc-kib Espadas Ancona.

La consejera Carla Humphrey lamentó que entre los consejeros electorales no haya habido consenso para aprobar que este ejercicio se llevará a cabo también por la vía electrónica (internet) para abatir los costos. La consejera Dania Ravel planteó que esa medida se tiene que analizar para ejercicios posteriores.

Finalmente, el consejero Ciro Murayama dijo “a pesar de la negativa de las instancias del Estado mexicano responsables de asignar el presupuesto público a los fines que manda la Constitución, y una consulta popular es un ejercicio contemplado en la Constitución, a pesar de ello esta autoridad va a sacar adelante ese ejercicio en condiciones excepcionales”.

jorge.monroy@eleconomista.mx

kg