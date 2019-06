El comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Gabriel Contreras, afirmó que para llevar conectividad a zonas más alejadas del país las soluciones son muy variables, por lo que se debe poner atención a las buenas y malas experiencias internacionales.

“El presidente (Andrés Manuel López Obrador) tiene razón: el mercado no ha llegado y difícilmente llegará a esos lugares donde no hay conectividad, porque son comunidades de muy alta marginación, porque llevar infraestructura hasta allá, por las condiciones geográficas y de terreno, lo hacen especialmente costoso y no hay retorno a la inversión”, señaló.

Uno de los proyectos más importantes de la actual administración es llevar conectividad a zonas más apartadas, y para eso han anunciado que se licitarán dos hilos de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y en caso de que no haya interés, el gobierno creará una empresa.

“Es necesario que el Estado lleve a cabo acciones y proyectos para llevar esa conectividad, y en el mundo hay muchas alternativas”, declaró el comisionado presidente del IFT en entrevista con Notimex.

Expuso que algunos países han optado por fondos de cobertura, por ejemplo, mientras otros etiquetan recursos de las contribuciones para ayudar.

Sin embargo, consideró que el hecho de que el país termine bien cubierto con las redes de última generación no significa que todas las personas tengan acceso a la conectividad, pues también hay que ayudarlos a que tengan un dispositivo que les permita conectarse y también ver cuánto les costará conectarse.

"No podemos olvidar que las condiciones de penetración, de accesibilidad y apropiación de tecnologías no son ajenas a las condiciones económicas de un país”.

El comisionado presidente del IFT dijo que ha habido modelos en los que se cuenta con una empresa para llevar conectividad, pero consideró oportuno que se revisen todas las alternativas que un país como México debe aprovechar.

“La experiencia es muy amplia y es un menú demasiado amplio: podemos hablar desde subsidios a la oferta, subsidios al consumo, subastas invertidas, fondos públicos, empresas públicas, asociaciones público-privadas”.

Contreras Saldívar resaltó que no una sola tecnología es la que puede llegar a un solo lugar: “se pueden utilizar, por ejemplo, modelos satelitales para conectividad rural, están demostrando ser exitoso en algunos lugares del mundo”.

“Es un menú muy grande, aprovechemos la experiencia internacional, veamos cuál es el traje que mejor le queda al país como un traje a la medida para los programas y en eso no hay que descartar ninguna alternativa”, abundó.

Sostuvo que la tarea del órgano regulador es otorgar un título habilitante al Estado, lo cual ya está establecido en la legislación.

“El IFT puede otorgar concesiones de uso público, precisamente para que se cumpla con una función pública, incluso, concesiones de uso comercial para entes públicos…son regímenes que están establecidos en la ley con muchas peculiaridades que habrá que cumplir, pero claramente se encuentra en el marco jurídico, son todas las alternativas que tenemos que aprovechar”, finalizó.