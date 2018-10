En su carrera como caricaturista, Alarcón dibujó sátiras de políticos priistas y éstos se ponían contentos. Luego caricaturizó panistas y a esos “les vale, son frívolos”. Ahora, con el próximo gobierno, tendrá que dibujar a los lopezobradoristas que, apunta, la mayoría tiene expresión de enojo. Ése es su reto: cómo hacer un personaje de ellos porque, dice, sus monos son “unos adorables imbéciles”.

El licenciado en Escultura, pero de oficio monero —desde hace 23 años—, señala que los colaboradores del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador “son muy enojones, no soportan que los dibuje. Se enojan mucho. Entonces, con esos antecedentes, yo sí tengo las antenas muy elevadas para ver cómo ir haciendo mi crítica”.

Si bien asegura que seguirá haciendo su trabajo como lo ha venido desarrollando a lo largo de su carrera, ha tenido ciertos episodios por criticar al poder.

Durante el sexenio que está por concluir, dice que se divirtió haciendo su trabajo, pero también tuvo una “amenaza de muerte” por un personaje al que no le gusta la crítica, aunque el asunto no escaló porque por algún motivo el sujeto terminó en la cárcel.

Además, tuvo que atender una solicitud del Conapred por una caricatura que hizo sobre Guatemala y ese gobierno se inconformó y exigió que pidiera perdón. El gobierno mexicano, en lugar de apoyar a su connacional, apoyó al gobierno extranjero. La diplomacia no estuvo de su parte.

También el exgobernador del Banco de México, Agustín Carstens, llamó a su anterior editor en su empleo previo para decirle que hablara con él para que no se burlara de su robusto físico y la exlideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, habló con el dueño del periódico porque el dibujante le estaba cargando la mano. Dice que lo bueno fue que semanas después la metieron a la cárcel y ahí quedó el asunto.

El caso es que, como lo refiere, “mi alma respiró pero sí sentí el aliento frío del poder; el aliento del toro en mi cara”.

El caricaturista, quien se asume como parte de una camada de caricaturistas que comenzaron su trabajo en medio de los dos grupos donde se dividió el gremio, que son por un lado los oficialistas y, por el otro los de izquierda consagrados.

En todo caso, indica, esa situación le valió para ser críticos con todo mundo “porque me tocó nacer en medio de dos fuegos” y le permitió expresarse libremente de cualquier posición.

Considera que si bien la caricatura política critica al poder, tenía que criticar también a la sociedad, que se está empoderando. Incluso eso le ha valido cierta “confrontación” con colegas suyos.

La caricatura es una forma básica de entender las noticias

Alarcón plantea que la caricatura es la más primitiva y básica forma de entender las noticias. Opina que es de los productos de más fácil digestión dentro de los diarios o medios digitales.

Sin embargo, dice que “la gran bronca es tener las vísceras en su lugar, el caricaturista debe tener la cabeza bien fría y dejar del lado el ánimo carroñero. Eso, dice, es lo más difícil del oficio.

Además, tiene claro que las plataformas digitales sacaron del área de confort a los de su gremio y ahora tiene que estar en las redes, reaccionar en tiempo real ante los acontecimientos “moneables”.

Sobre la explosión de memes, dice que han hecho la chamba que los caricaturistas descuidaron, pero no son competencia. El cartón es dibujado, el meme una composición; el meme es humorístico pero no tiene estética y, sobre todo, no es de gran calado.

Alarcón es conocido por crear personajes de los personajes políticos y dice que continuará haciéndolos, aunque, admite, “me cambiaron la jugada, algunos personajes que se perfilan para ser funcionarios de primer nivel del gobierno se ven enojados y no los quiero dibujar enojados porque dibujar gente enojada cansa”.

Juan Alarcón

• Nació el 12 de abril de 1970 en la Ciudad de México

• Es licenciado en Escultura por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” del INBA.

• Ha sido ilustrador y caricaturista en los periódicos El Financiero, El Universal, Excélsior. Realizaba la portada de la revista Siempre durante el sexenio de Felipe Calderón.

• Actualmente trabaja para El Heraldo de México.

[email protected]