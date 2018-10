El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, prometió al Movimiento de Resistencia de Tabasco, condonarles el adeudo de luz que tienen hasta ahora con la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, les pidió que en adelante paguen el servicio para que su gobierno pueda tener fondos.

Al encabeza una concentración pública en la Plaza de Armas de Villahermosa, como parte de su gira del agradecimiento, López Obrador planteó: “borrón y cuenta nueva en el caso de la luz. No va a haber deuda, pero si les pido que para adelante hay que cumplir ¿de acuerdo? ¡A ver, que levanten la mano los que van a cumplir después del borrón y cuenta nueva! Porque si no, nos desacompletamos y de dónde va a salir para el programa social. Les dejo en garantía que todo eso que van a pagar por el servicio de luz, nadie se lo va a robar, me canso ganso”.

Acompañado por dirigentes y legisladores de Morena, así como del gobernador electo, Adán Augusto López, el próximo mandatario federal a partir del 1 de diciembre se pronunció por la democracia en los sindicatos, particularmente en el petrolero con alta presencia en Tabasco.

“Me encontrado a muchos que han querido ser dirigentes sindicales, ya me va a tocar, cuidado con ese oportunismo, que los representantes sean personas integras que realmente defiendan los intereses de los trabajadores”, dijo.

López Obrador también se comprometió en aquel estado petrolero, junto con Campeche, a lograr un incremento en la extracción y procesamiento de petróleo, para producir gasolinas.

“Llamo a todo el pueblo, campesinos, ejidatarios que tienen las tierras donde se extraer petróleo, a los profesionistas, a los obreros, técnicos, ingenieros petroleros, a todos, vamos así como en 1938 se rescató el petróleo, ahora en 2018 vamos a rescatar la industria petrolera”, sostuvo.

Luego de este mitin, López Obrador regresará a la Ciudad de México, y mañana lunes 15 de octubre estará en Colima.

