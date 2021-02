El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que en los últimos días se detectó a personas adultas mayores provenientes de Polanco, Lomas de Chapultepec y Huixquilucan, que se desplazaron a Cuajimalpa y Magdalena Contreras para exigir ser vacunados contra Covid-19 únicamente presentando su pasaporte, y no la credencial de elector donde viene su dirección.

“Manifiesto aquí una preocupación que ha ocurrido en los últimos dos días, algunas personas principalmente de ciertas colonias de la Ciudad de México, y que no les toca vacunarse, y que son vecinas a las tres demarcaciones territoriales que sí les tocó ahora y durante esta semana: Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, las personas de las otras colonias y demarcaciones territoriales, en particular Polanco, Las Lomas, también Huixquilucan en el Estado de México, se desplazaron -no todas, pero una cantidad importante que nos llamó la atención- con el pasaporte en la mano, a Cuajimalpa y Magdalena Contreras, buscando ser vacunados”, dijo el funcionario.

El subsecretario reiteró que es indispensable presentar la credencial de elector de las personas, ya que el pasaporte no contiene información del domicilio de la persona. Hizo un llamado a las personas para no “saltarse la fila” y esperar el momento en que, por su zona de residencia, les corresponda recibir el inmunológico.

“Por eso, un sentido llamado a la población, que espere su turno, la distribución de la vacuna es compleja, hemos explicado una y otra vez, y le va a tocar a todo mundo, independientemente de cualquier variable, condición social, económica, ocupación, cualquier otra variable, a todas y todas les va a tocar, pero hay que esperarse. Si hacen esta práctica de desplazarse a otras demarcaciones o municipios que están vacunando complican la situación y no vemos ninguna lógica por las que asumen que pueden saltarse la fila, es importante tener conciencia social”, dijo.

Cabe destacar que el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, denunció que habitantes de municipios diferentes a los lugares elegidos para iniciar la vacunación se desplazaron para ser vacunados. Dijo que abusaron de la buena fe de las personas de salud que aplican el inmunológico de AstraZeneca, por lo que advirtió que quienes cometieron este actos, “probable que ya no les sea aplicada la segunda dosis o que la reciban a destiempo. Seamos buenos ciudadanos, los exhorto a que respetemos los lineamientos del plan nacional de vacunación y esperemos nuestro turno, como Gobernador reitero nuestro compromiso de que haya vacunas”.

