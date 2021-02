En el primer día de vacunación a adultos mayores en las alcaldías Milpa Alta, Magdalena Contreras y Cuajimalpa de Morelos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó un balance, e informó que 11,125 personas han sido vacunadas hasta el mediodía. Reconoció que se presentaron retrasos y largas filas, y mencionó el caso de una persona que presentó una reacción a la vacuna contra Covid-19 de AstraZeneca.

En conferencia de prensa durante un recorrido que realizó por cinco unidades de vacunación, Claudia Sheinbaum informó que 11,125 personas fueron vacunadas, de ellas 5,618 en Magdalena Contreras; 3,281 en Cuajimalpa de Morelos y 2,226 en Milpa Alta.

#EnVivo ���� Informamos sobre el avance del Programa Nacional de Vacunación en la Ciudad.https://t.co/CPRDFX43Rt — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 15, 2021

La mandataria capitalina reveló que una mujer de 67 años en una unidad de Magdalena Contreras presentó una reacción a la vacuna, por lo que fue trasladada al Hospital General Enrique Cabrera, donde su estado de salud se reporta estable.

Al respecto, José de Jesús Trujillo, director de Epidemiología y Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México explicó que la mujer presentó un principio de reacción anafiláctica.

“La persona ha respondido de una manera favorable, no ha habido necesidad de tener una intervención avanzada. Yo aprovecharía esta oportunidad para recomendar a todas las personas adultas mayores que van a acudir a aplicarse su vacuna, que no olviden dos cosas: si están tomando algún medicamento no dejen de hacerlo, y la segunda, tomar sus alimentos; el metabolismo de las personas adultas mayores tiene otro funcionamiento, y el estar en un lugar de pie, sentado, el ayuno es lo menos recomendable”, destacó.

La jefa de Gobierno indicó que en Magdalena Contreras una persona se desvaneció en la fila de espera, por lo que fue atendida y no requirió traslado a algún hospital.

Claudia Sheinbaum reconoció que se presentaron retrasos en el inicio de vacunación en 20 de las 70 unidades instaladas en las tres alcaldías.

Atribuyó los retrasos a que personal de salud llegó tarde al centro de distribución de vacunas, y afirmó que esta situación se corregirá.

La jefa de Gobierno expuso que una de las fallas que detectó en sus recorridos fue la falta de información en las filas “para que no hubiera desesperación por falta de información”. También en la logística, por lo que se requerirá agilizar el registro de las personas.

Recordó que el gobierno capitalino prevé la aplicación de vacunas hasta el próximo 19 de febrero, y dijo que en caso de haber sobrante del biológico de AstraZeneca se ampliará el servicio en las unidades de vacunación.

El doctor José de Jesús Trujillo dijo que ya están definidas las rutas críticas para el traslado a nosocomios de las personas que presenten Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI), para lo cual no se necesitará que la persona esté afiliada al IMSS o ISSSTE.

Trujillo comentó que las dosis que no se apliquen regresarán a la jurisdicción sanitaria, y añadió que está garantizado el suministro, resguardo, traslado y conservación de las vacunas.

Finalmente, la jefa de Gobierno pidió a las personas que lleven una identificación con su dirección, y negó que los servidores de la nación, quienes dijo que “son muy amables”, tengan fines político con la recolección de datos de la credencial de elector de las personas.

