La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y los gobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón; de Puebla, Miguel Barbosa; de Tabasco, Adán Augusto López; de Veracruz, Cuitláhuac García; de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, dijeron sumarse al “acuerdo por la democracia” que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador a los mandatarios estatales para evitar involucrarse en los procesos electorales federal y locales en marcha.

Sheinbaum dijo que los mandatarios de Morena se comprometen a no apoyar a candidato de ningún partido, a no utilizar los recursos públicos con fines electorales, y a denunciar la infiltración del crimen organizado para financiar campañas; impedir “compra de lealtades y conciencias”; no traficar y no solapar a “tramposos y mapaches”; evitar acarreo de urnas y la falsificación de actas.

En conferencia de prensa en la sede del gobierno de la CDMX, la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum dijo que los gobernadores de Morena respaldan “el acuerdo por la democracia y su efectiva ejecución en México de manera perdurable”.

“Nos comprometemos para que en nuestro México quede en el oscuro pasado, décadas de fraudes electorales”, sostuvo Sheinbaum, al comprometerse a hacer denuncias a nombre del gobierno capitalino en contra de funcionarios que hagan uso político-electoral de los servicios y programas sociales.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum y el resto de los gobernadores de Morena evitaron pronunciarse acerca del perfil de Félix Salgado Macedonio, quien cuenta con varias denuncias por presunto abuso sexual.

Sin revelar nombres, el gobernador poblano Miguel Barbosa aseguró que hay gobernadores, que controlan desde “consejeros generales (electorales) hasta las mesas directivas de casillas”, así como los programas sociales y entrega de recursos públicos.

“Seremos vigilantes de que los recursos públicos no se desvíen para fines electorales. Y respetaremos la veda electoral”, sostuvo Barbosa.

En esta conferencia de prensa estuvieron presentes Claudia Sheinbaum; Rutilio Escandón; Miguel Barbosa; Cuitláhuac García, y a través de video conferencia, Adán Augusto López. En el caso de Cuauhtémoc Blanco y Jaime Bonilla Valdez no estuvieron presentes.

Previamente, quienes también ya aceptaron sumarse al acuerdo propuesto por el presidente López Obrador son los gobernadores priistas de Hidalgo, Omar Fayad, y de Tlaxcala, Marco Mena.

Alianza Federalista acepta sin “dobleces”

Los gobernadores que integran la Alianza Federalista respondieron al presidente López Obrador que el acuerdo nacional por la democracia que propone, “esencialmente existe en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Los gobernadores de Nuevo León, Jaime Rodríguez; de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca; de Jalisco, Enrique Alfaro; de Michoacán, Silvano Aureoles; de Coahuila, Miguel Riquelme; de Aguascalientes, Martín Orozco; de Colima, Ignacio Peralta; de Durango, José Rosas Aispuro; de Chihuahua, Javier Corral, y de Guanajuato, Diego Sinhue, dijeron que “como gobernantes democráticamente electos, protestamos cumplirla y hacerla cumplir. No hay compromiso democrático que no se contenga ya en este juramento constitucional y político. Lo cual no obsta para que podamos construir compromisos concretos y casuísticos a los que nunca nos negamos”.

Dejaron en claro que para la Alianza Federalista, “la democracia es hechura permanente de todos los ciudadanos. Ningún personaje —por valioso que sea— la encarna individualmente”.

“Los gobernadores de la Alianza Federalista aceptamos su invitación a un acuerdo por la democracia hoy en México. Un Acuerdo Nacional que nos comprometa a todos los niveles de gobierno y a los poderes de la Unión en serio y sin dobleces”, advirtieron.

jorge.monroy@eleconomista.mx