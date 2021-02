El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a todos los gobernadores de los estados de la República a no intervenir para apoyar a ningún candidato ni a ningún partido en las elecciones de junio de este año.

Por medio de una carta, la cual leyó en su conferencia de prensa matutina de este martes, el Presidente propuso a los gobernantes establecer un “acuerdo nacional en favor de la democracia, por mi parte les manifiesto que actuare como siempre con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular y a esto mismo les convoco a ustedes”, dijo.

“Les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido, a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas a impedir la compra de lealtades o conciencias, a no traficar con la pobreza de la gente”, indicó López Obrador.

Pidió seguir el ejemplo de Francisco I. Madero "cuyo principal aporte se dio precisamente en el terreno de la democracia", señaló.

Por último, convocó a los mandatarios y mandatarias estatales "a que juntos hagamos historia, el acuerdo nacional por la democracia y su efectiva ejecución nos permitirá establecer en México la ansiada democracia de manera perdurable y ello elevará a nuestro país hasta lo más alto en el concierto de las naciones, atrás quedarán los malos recuerdos de siglos de imposiciones y fraudes electorales y nuestro pueblo con sus legítimas autoridades seguirá dado ejemplo de dignidad y grandeza", indicó.