Genaro García Luna fue un “espléndido técnico de seguridad, un espléndido profesional de inteligencia y yo creo que fue muy buen policía”. Sin embargo, “no se me ocurriría nombrarlo” Secretario de Seguridad, dijo Jorge Tello Peón, ex director del Cisen y ex colaborador de García Luna, actualmente procesado penalmente en Estados Unidos acusado de su presunta relación con el cártel de Sinaloa.

“Es un muchacho muy inteligente. Yo creo que no le gustaría que dijera que es el mejor policía que he conocido (pero) era un espléndido técnico de seguridad, y fue un espléndido profesional de inteligencia, y yo creo que fue muy buen policía”, dijo Tello Peón.

Jorge Tello Peón participó en la creación del Cisen durante el tiempo en que García Luna fue Subdirector de ese centro. Luego, durante el gobierno de Vicente Fox, fue subsecretario de Seguridad Pública bajo el mando de Alejandro Gertz Manero.

Durante la presentación del libro “Las cinco vidas de Genaro García Luna”, Tello defendió el derecho de García Luna a la presunción de inocencia, aunque dijo que públicamente ya ha sido juzgado.

“Yo creo profundamente en la presunción de inocencia. Sin embargo, en el ambiente existente parece que la sentencia ya está dada. Es mucho más difícil. El que yo diga que me pronuncio por la defensa de la presunción de la inocencia parece que ya lo estoy defendiendo. Yo, al igual que los autores (del libro), asumo que es un tema importante para el futuro de todos los mexicanos, y el tema del señor (García Luna) es del señor (...) Me parece que es más fácil no defenderlo que tratar de no inculparlo”, afirmó.

Javier Tello sostuvo no ser partidario de personalizar los juicios, las relaciones entre gobiernos o a los funcionarios; “yo creo que ese es el gran problema de México, que siempre (la justicia) está alrededor de actores y de personas, y no hemos sido capaces de construir instituciones”.

“Un día la señora (Janet) Reno, procuradora de los Estados Unidos, habló conmigo, me dijo: 'tienes que entender que en este proyecto los apoyamos por la confianza que te tenemos a ti'. Y le dije: 'eso no puede ser, señora, yo soy un servidor público, y si me tropiezo y me muero ahí acabó la relación de Estados Unidos con México'. Y me contestó: eso es todo lo que tenemos”.

Tello, fundador de la consultoría Madison Inteligencia, se preguntó “¿qué le pasó (a García Luna)? Yo sí les puedo dar fe de que el personaje creía, tenía la convicción de construir instituciones, pero cuando ves el libro, efectivamente es impresionante. (...) Es muy importante porque él (en la entrevista para el libro) no reconoce nada, él nació por generación espontánea, una cosa inexplicable”.

Reveló que el entonces presidente Felipe Calderón envió a una persona para preguntarle por qué no quería que García Luna fuera Secretario de Seguridad federal.

“Y yo le contesté: 'yo nunca he dicho que no quiera, a mi no se me ocurriría nombrarlo secretario, porque el nivel no era estratégico ni era político'. Y además yo se lo fui a decir a García Luna, porque dije: 'se va a enterar, mejor de una vez se lo digo'. No se me ocurría, pero a alguien se le ocurrió”, destacó.

Por su parte, Guadalupe Correa-Cabrera, autora del libro junto con Tony Payán, se preguntó por qué García Luna está siendo procesado penalmente en Estados Unidos, si el propio gobierno estadounidense lo “arropó” en su momento.

“Tuvo una relación excelente con la DEA y el FBI que terminaron colaborando con él en su compañía consultora. ¿Por qué Estados Unidos lo arropó, le dio una residencia permanente? Él ya estaba en camino a tener la nacionalidad y al final fue arrestado. ¿Se sabía o no se sabía? Por muchos años había este tipo de rumores sobre una supuesta relación directa entre el cártel de Sinaloa y Genaro Garci Luna. Queremos ver todavía las pruebas y queremos hacer ver que esto es parte de un sistema que va más allá de nuestras fronteras”, planteó.

Finalmente, Tony Payán consideró que el libro “Las cinco vidas de Genaro García Luna”, presenta una entrevista con el ex secretario de Seguridad de México “sin ningún afán de querer perdonar al personaje cuando la opinión pública ya lo juzgo, pero queríamos matizar”.

