Fiscalía capitalina asegura que María Ángela se ausentó de manera voluntaria

La Fiscalía de la Ciudad de México aseguró que la menor reportada como desaparecida el pasado 19 de enero en el paradero Indios Verdes, se ausentó de manera voluntaria y no fue víctima de delito.

Ulises Lara, vocero de la Fiscalía capitalina indicó que durante los dos días en los que se ausentó la joven estuvo acompañada de integrantes del colectivo de feministas en la zona del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Detalló que, de los resultados de las investigaciones realizadas por esta fiscalía, para esclarecer lo ocurrido, se desprende que el análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia e interrogatorios indican que finalmente María Ángela encontró resguardo en un domicilio de las integrantes del colectivo, ubicado en Nezahualcóyotl, zona donde después fue hallada.

En este sentido, Ulises Lara aseguró que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México carece de reportes de que en la zona de Indios Verdes actúa una banda dedicada al secuestro de mujeres.

Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la fiscalía de la capital del país hizo un buen trabajo, sin embargo, sostuvo que se seguirá investigando el caso. “Hoy ella está con su familia, no me he comunicado con el presidente municipal, lo voy a hacer, y que siga investigando para ver cómo fue todo, el momento desde que ella no está con su madre hasta que la encuentran”, dijo.

En este sentido, la jefa capitalina defendió que las autoridades a su cargo no especulan, sino investigan los hechos, al tiempo que acusó una campaña por este caso.

“Les voy a decir, ya también venía una campaña relacionada con desaparición, secuestro... y lo importante aquí, siempre (es que) nosotros no especulamos, nosotros investigamos. Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, desde las instancias de gobierno y desde la Fiscalía General de Justicia”, dijo.

Cabe recordar que el día que fue hallada la joven, fueron los vecinos del municipio de Nezahualcóyotl quienes indicaron a las autoridades que la menor de edad apareció envuelta en bolsas de basura negra, desnuda y atada de pies y manos y con una cinta alrededor del estómago. Misma declaración de una de las policías de tránsito que llegaron al lugar a auxiliarla, y quien afirmó que la menor estaba en estado de shock y en busca de su familia.

