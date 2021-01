La Fiscalía General de la República (FGR) informó que si las pruebas que recaba son suficientes, la próxima semana judicializará y pedirá acción penal contra aquellos ex senadores, políticos y ex funcionarios que denunció el ex director de Pemex, Emilio “L”, por supuestamente recibir sobornos provenientes de la empresa Odebrecht.

Con el propósito de solicitar a la FGR un criterios de oportunidad, Emilio “L” presentó el 11 de agosto de 2020 una denuncia de hechos en contra de Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda; los ex senadores Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién; Jorge Luis Lavalle; David Penchyna; Ernesto Cordero; así como en contra de Ricardo Anaya Cortés , José Antonio Meade, José Antonio González Anaya, entre otros, por los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Enriquecimiento Ilícito, Delitos electorales, Cohecho, Asociación Delictuosa.

Al respecto, la FGR dijo que ya llevó a cabo la indagatoria correspondiente y ha diligenciado en los términos de ley, por lo que “la próxima semana se judicializará en contra de quien o quienes ya se cuenten con elementos probatorios suficientes, quedando el desglose correspondiente hasta culminar con el análisis de cada uno de los casos denunciados”.

Mediante un comunicado, la FGR recordó que con base en denuncias presentadas por Pemex, el 27 de enero de 2017 y el 7 de marzo de 2019, inició las carpetas de investigación respectivas por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, en las que se obtuvo orden de aprehensión y se giró ficha roja de Interpol en contra de Emilio “L”.

La Fiscalía indicó que llevó a cabo el procedimiento de extradición del ex director de Pemex desde España, logrando el acuerdo favorable, en todas sus instancias, por parte de las autoridades judiciales españolas que aceptaron extraditarlo. Recordó que el propio Emilio “L” se avino al procedimiento de extradición, solicitando un criterio de oportunidad en el procedimiento penal correspondiente.

Con fechas 28 y 29 de julio de 2020, el Juez de Control del Reclusorio Norte sujetó a proceso al imputado, señalándole como medidas cautelares, la colocación de un brazalete electrónico, su firma periódica ante el Juzgado y la prohibición de salir del país, retirándole el pasaporte.

“Dicho Juzgado, hasta el día de hoy

, no ha reportado que la persona haya infringido las medidas impuestas por la autoridad judicial”, dijo la FGR.

Indicó que dicho procedimiento penal se ha llevado en los términos señalados por la autoridad judicial; y la audiencia intermedia será fijada por el Juez una vez que venza el plazo de la investigación complementaría el próximo 7 de marzo de 2021, la cual quedará pendiente de señalarse, según las normas de emergencia establecidas por el Poder Judicial Federal.

