El abogado José Coello Trejo, exabogado de Emilio Lozoya Austin, se deslindó de las reuniones que sostuvo su padre, señor Emilio Lozoya Thallman, con el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, con la finalidad de lograr un criterio de oportunidad para su hijo.

Mediante un comunicado, José Coello Trejo relató la estrategia legal que siguió desde el 16 de agosto del 2017 cuando asumió la defensoría de Lozoya Austin para defenderlo ante las acusaciones que enfrentaba en los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados ligados a su función como director general de Petróleos Mexicanos. El abogado Coello acusó que la familia Lozoya mantiene con él un adeudo por sus servicios prestados.

Luego de la divulgación de un audio donde se escucha al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, amagar al padre de Lozoya para desistirse de amparos promovidos por él, y retirar a Coello de su defensoría, éste último indicó que nunca estuvo de acuerdo con la estrategia de Emilio Lozoya Thallman de acercarse a la FGR.

A juicio de Coello, a pesar de que jueces federales libraron órdenes de aprehensión contra Lozoya a solicitud de la FGR, las acusaciones contra el exdirector de Pemex nunca tuvieron sustento jurídico en escritos, promociones, estudios técnicos jurídicos y diligencias de la Secretaría de la Función Pública.

Mencionó que luego de que el 24 de julio del 2019 fue detenida en Alemania la señora Gilda Margarita, madre de Lozoya Austin, el 29 de octubre de ese año el señor Emilio Lozoya Thallman y su hijo Juan Jesús promovieron ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México los amparos 873/2019 y 928/2019, ante el temor de una posible detención y como medio de defensa para acudir a reuniones con Gertz Manero.

Detalló que luego de meses de que su despacho asumió la defensoría de Lozoya y sus familiares, la relación “se fue desgastando y deteriorando semana a semana, toda vez que tanto el papá como el hermano del licenciado Emilio Lozoya Austin acudían a reuniones con el Fiscal General y el Subprocurador Juan Ramos, sin darnos aviso o detalles de las mismas”.

Argumentó que una vez que Lozoya fue detenido en febrero del 2020 en España, se incrementó la tensión y el distanciamiento con el Lozoya Thallman, “ya que había una discrepancia total en la estrategia legal que mi despacho sugería y la que él quería seguir”.

Apuntó que en un primer momento, Emilio Lozoya Austin “no estaba de acuerdo con la estrategia de su papá, toda vez que, como me lo comentó, pretendían que mi cliente formulara imputaciones de las que no tenía ni tiene pruebas, hecho clarísimo que le di a conocer días después de ser detenido, cuando lo visite en el penal de Málaga, España”.

El abogado José Coello Trejo destacó que fue el 5 de junio del 2020 cuando el exdirector de Pemex le envió una carta de agradecimiento por los servicios prestados por su despacho, “dejando entrever una clara coacción y presión que ejercía la Fiscalía sobre él y su entorno familiar”.

Aseveró que en ese momento le requirió que le liquidara los honorarios pactados más los gastos que había realizado con motivo de la defensa tanto de él como de su familia, por lo que pactaron un convenio de reconocimiento de adeudo y dación en pago, mismo que se suscribió en España.

“En este convenio me instruyó para que en su nombre y representación con los poderes que me otorgó desde el 2017, iniciara yo todos los actos tanto judiciales como extrajudiciales para obtener el pago de los 31 millones de pesos y demás accesorios que le debía el señor Carlos Autrey Diaz Aldrete. Se añadió además que si para el 4 de abril del 2021, no se me hubiera hecho el pago de mis honorarios me cedía como contraprestación los derechos del contrato de mutuo que había suscrito con Autrey Diaz Aldrete.

“Sorpresivamente con fecha 24 de mayo del año en curso, el señor licenciado ERLZ en una forma por demás fraudulenta me revocó los poderes, situación que este despacho a mi cargo procederá jurídicamente no solamente a reclamar el pago legítimo de los honorarios, sino llevarlo a estadios eminentemente penales”, detalló.

Divulgación de conversación telefónica

El pasado 23 de junio se difundió un audio de una conversación del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, con el señor Emilio Lozoya Thalmann, padre del ex director de Pemex, donde expone condiciones para que Lozoya Austin pudiera acceder a un criterio de oportunidad antes de que fuera extraditado de España a México.

Gertz ordenó a Lozoya Thalmann que se desistiera de los juicios de amparo promovidos por él contra cualquier acto de autoridad de la FGR, y de que terminara la relación con José Coello Trejo.

Al respecto, el abogado dijo que “la filtración de una grabación (…) en donde el señor Fiscal General de la Nación claramente intimida, coacciona y obliga tanto a Emilio Lozoya Thallman como a su hijo Juan Jesús a que se desistan de los amparos demostrarían la negociación que se estaba llevando a cabo. Además, se expresa con palabras altisonantes contra mi persona, pidiendo expresamente que me releven de la defensa. Cabe mencionar que si bien, no menciona mi nombre, en ese momento yo era el abogado defensor.

“Quedo en absoluta libertad de analizar lo que jurídicamente puede proceder en contra de las expresiones vejatorias, denigrantes y abusivas con la que me trata en esa grabación el Fiscal General de la República, de quien fui su abogado, rescaté a su hermano, le presté servicios a su hija e incluso sigo siendo su apoderado, a pesar de que le solicité me revocara los poderes”.

