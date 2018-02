El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo estar muy lastimado anímicamente por la muerte de 14 personas, que provocó el desplome del helicóptero militar que lo trasladó en Oaxaca el viernes para atender la emergencia por el sismo magnitud 7.

Navarrete Prida dijo confiar en que, sí había una “maldición” en la Secretaría de Gobernación, ahora esté rota, luego de salir ileso del incidente.

“Estoy muy lastimado por la pérdida de vidas humanas, niños, mujeres, hombres, muy lastimado. (Pero) estoy bien, evidentemente estoy contento, un poco adolorido, eso me hace estar muy feliz porque significa que estoy vivo”, comentó.

“Esperemos que si es que había una maldición en la Secretaría de Gobernación, esté rota, para bien de todos”, afirmó, en referencia a accidentes aéreos que tuvieron en 2008 y 2011 los entonces titulares de Gobernación Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake Mora, quienes perecieron en dichos eventos.

El secretario Alfonso Navarrete contó que el viernes pasado, luego del sismo, él personalmente solicitó al presidente Enrique Peña Nieto acudir a Oaxaca para reportarle los hechos, y cuando llegó, pidió ser trasladado de Puerto Escondido a Pinotepa Nacional vía helicóptero militar, por lo que los mandos le informaron que había disponible una aeronave con visión nocturna.

“El Jefe de la Zona Militar me recibió, nos subimos al helicóptero, me dijo: "este es un helicóptero nuevo. Como puede usted ver, tiene todos los equipos para poder funcionar de noche. No solo eso, eran dos pilotos y un tripulante, y está todo acondicionado para que podamos llegar a Pinotepa Nacional".

“¿Qué ocurrió? Que al llegar a este lugar, estaba muy seco el terreno, la Sedena tendrá que hacer su propia investigación, esto hizo que un helicóptero tan fuerte que llevaba tanta gente, la turbina de aire desde 100 metros antes de aterrizar generara una gran nube de polvo que cubrió todo. Los pilotos perdieron entonces la referencia de dónde se encontraba, y sucedió el accidente”, narró.

Navarrete Prida negó las versiones, en el sentido de que hubiera usado el accidentes con fines personales. “No tiene que ver con un tema ni de protagonismos personales, tiene que ver con el cumplimiento de responsabilidades. (…) He escuchado algunos comentarios, la verdad muy pocos, de que si esto no se debió a que pudiera haber un tema de protagonismo del Gobernador y su servidor. Créanme, nada más lejano a eso.”, aseveró.

El Secretario de Gobernación dijo que tomó la iniciativa de atender personalmente la emergencia de Oaxaca por el sismo, debido a que el año pasado estuvo encargado de las labores de rescate y reconstrucción en la zona, luego del sismo del 19 de septiembre del 2017.

“Sí tenía mucho interés, sabiendo que había habido dos sismos anteriores, que yo fui responsable de la región de Chiapas, que sé exactamente lo que sucede cuando la gente, sobre todo humilde, no se quiere salir de su vivienda y está lastimada o fracturada y el riesgo que se corre, y tenía yo que estar en el lugar para poder ver desde ahí si iba a haber réplicas o no.

“También el tipo de vivienda de construcción, cuánta gente le faltaba fluido eléctrico, el tema del agua, tema de fuga de gas, el tema de vialidades y si se requerían apoyos alimenticios y otros de emergencia que podía yo coordinar”, mencionó.

El titular de la Segob dijo que esperará a que la Sedena concluya su investigación sobre el incidentes. “Le tocará y creo que la Sedena ha asumido responsabilidades en este momento. No especularé sobre el tema, esperaré a que se dé una investigación y un informe. Mis condolencias sinceras, muy sinceras, a todas las familias que tuvieron pérdida de gente, de hermanos, de primos, de esposos, de esposas, de hijos”, dijo.

Refirió que esta semana podría acudir personalmente a ofrecer el pésame a los familiares de las 14 víctimas.

“Yo ya he tenido contacto con ellas. Voy a ir si puedo, esta misma semana, precisamente no quise ir el sábado, tenía una valoración médica, pero tenía toda la intención de ir. Pero en la primera oportunidad que tenga yo quiero ir a expresarles mis sinceras condolencias y mi más profundo respeto”, destacó.

Finalmente, confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional indemnizará a los familiares de las personas que perecieron por el accidente.

“Sedena va a determinar los mecanismos y estoy seguro que lo va a hacer con toda amplitud, mucho más allá de lo que la ley dice. Citando al General Secretario (Salvador Cienfuegos), la vida de un ser humano no se puede reponer, pero el gobierno, y en este caso esta institución, tiene toda la obligación de hacer lo que sea para que pueda aminorar el dolor de la familia”, concluyó.

