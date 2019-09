A cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, parece que estamos más lejos de conocer la verdad, debido la forma en que las autoridades han manejado las investigaciones, particularmente la entonces Procuraduría General de la República (PGR), plantea Esteban Illades, autor del libro “La noche más triste. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa”, de editorial Grijalbo.

En entrevista, expone que la hipótesis —que parece ser la más probable— y según la cual la delincuencia organizada, junto con el gobierno municipal de Iguala, desapareció a los normalistas no se puede sostener porque la mayoría de los implicados han sido liberados, entre otras cosas porque sus testimonios fueron obtenidos mediante tortura.

A cinco años de esos hechos, aún cuando podamos llegar a una verdad periodística, legalmente quizá nunca llegaremos a saber qué fue realmente lo que pasó, lo cual es lamentable, indicó.

Desde la perspectiva del periodista, ese tipo de casos todavía pueden ocurrir en el país, con todo y que hay un nuevo gobierno federal, “que se dice distinto a los anteriores”, simplemente porque todavía suceden cosas que ya deberían de dejar de ocurrir en este país.

El joven escritor, de inmediato, cita un par de hechos que respaldan su argumento: pienso en el caso reciente de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde policías locales están siendo acusados de ejecutar extrajudicialmente a un grupo de personas.

También el caso de Michoacán, donde hay autodefensas porque el Estado no tiene el poder para entrar a ciertos territorios.

Y luego suelta: si bien es cierto que es un trabajo muy largo el que se tiene que hacer para que esto deje de suceder, a cinco años de la desaparición de los estudiantes, lamentablemente no hemos visto grandes cambios.

Al pedirle una reflexión sobre estos hechos, a cinco años de distancia, refiere que, sin duda, fue un gran llamado de atención porque hubo miles de personas que se manifestaron por la desaparición de los estudiantes, pero, desgraciadamente en este país, una tragedia da para otra tragedia.

Sucedieron más cosas, violaciones de derechos humanos (…) Y pasó el tiempo y, lamentablemente, parece que no hubiéramos aprendido mucho de la desaparición de los 43 estudiantes, sobre todo, ahora que no se puede ni siquiera sostener la investigación que hizo la PGR.

Entonces, no parece que nos haya dejado lecciones y si nos dejó, no las quisimos entender. Hoy, a cinco años, no veo algún cambio, no sólo de mentalidad en las autoridades, sino que tampoco veo una reacción política fuerte dentro de la sociedad para evitar que se sigan cometiendo este tipo de injusticias, insiste.

Hace falta investigar para saber qué pasó, no para tener más elementos que confirmen lo que pensamos de esos hechos, destaca.

Sobre la colusión entre la delincuencia organizada y algunas autoridades de gobierno, Illades refiere que tampoco se ve que haya cambiado realmente las cosas, porque ni a escala estatal, ni federal, se le ha invertido el suficiente dinero, ni la suficiente capacidad para modificar estas instituciones.

Desde la seguridad local, hasta la estatal, incluso la federal —sostiene—, todavía hay elementos e instituciones que no funcionan como deberían y, si eso no cambia, la impartición de justicia en este país seguirá siendo casi nula.

“Lamentable en cinco años yo no veo grandes cambios como para poder decir que en cualquier momento no vuelva a suceder algo de esta magnitud”.

Al referirse al cúmulo de investigaciones periodísticas, académicas, documentales y de investigación que se han realizado sobre estos sucesos, el joven escritor dice que le gustaría saber que quienes han abordado esto profesionalmente han intentado contribuir a la discusión pública y al entendimiento de lo que sucedió esa noche. Lamentablemente, abunda, en México la ideología política pasa antes por los hechos y por la verdad.

Y es que considera que cada autor se ha dedicado a entender, a su manera, qué pasó esa noche” y si alguien, sea con mi libro o con otro, o con algún documental o película, logró entender un poco más sobre cómo pudieron desaparecer 43 estudiantes, entonces hicimos una pequeña parte de nuestro trabajo”.

Lo cierto, añade, es que al menos el asunto se volvió un caso internacional, aunque fuera por unas cuantas semanas en la que los mexicanos fuimos el foco de atención y los ojos del mundo nos voltearon a ver para tratar de entender qué fue lo que pasó cuando 43 personas desaparecieron en una ciudad en un solo evento.

Esteban Illades deja clara su posición al analizar este asunto: Hay que dejar de lado las filias y las fobias, así como nuestros intereses políticos a la hora de investigar este asunto, porque mucha gente, tiende a ver todo a través de un lente político. Entonces en lugar de estar buscando la verdad, lo que buscan es lo que confirme su creencia previa y eso no ayuda a nadie.

