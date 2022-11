En duda, validez de mensajes de Whats del caso Ayotzinapa

Es posible identificar el tipo de dispositivo (celular) donde se encuentra configurada la cuenta de WhatsApp de la cual se realizó la copia tipo Screenshot objeto del análisis forense solicitado”.

Análisis forense del GIEI

Algunas de las pruebas presentadas en el informe de la Comisión para la Verdad de Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa (Covaj) son cuestionables, aseguró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En un documento realizado por el grupo de expertos, presentado en conferencia de prensa en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se refirió que el peritaje encargado sobre la “validación de integridad y autenticidad de mensajes de WhatsApp tipo captura de pantalla” presentadas por la Covaj muestra que, de acuerdo con el análisis realizado de los ficheros entregados como evidencia digital, “no es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes o mediante registro fotográfico”.

Mensajes de aplicación

En el informe de la comisión, comandada por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, se presentaron capturas de mensajes enviados a través de WhatsApp, donde se mostró que el entonces presidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, habría tenido nexos con los grupos de delincuencia organizada del estado, aunado a que sería partícipe en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El GIEI explicó que esto se debe a que no se puede determinar mediante el estudio de la metadata de los ficheros su autenticidad, dado que no es posible verificar la fecha de creación original del mensaje, mediante la herramienta “Exiftool”.

“Tampoco es posible identificar el tipo de dispositivo (celular) donde se encuentra configurada la cuenta de WhatsApp de la cual se realizó la copia tipo Screenshot objeto del análisis forense solicitado”, indicó el grupo de expertos.

Escritura y lectura

El GIEI añadió que en el entorno visual de las capturas de pantalla presentadas por la Covaj, se observa la versión de WhatsApp App versión 2.12.312 APK, utilizada entre el 2012 y el 2015.

No obstante, el GIEI indicó que existen discrepancias que muestran diferencias en la forma de escritura, “algo inusual en la aplicación”.

También señaló que el “doble check azul”, observado en las capturas presentadas por el Covaj, muestran una incongruencia, ya que los mensajes datan de la última semana de septiembre del 2014 y la opción que permite la verificación de lectura del mensaje fue añadida a la aplicación hasta noviembre del 2014.

El GIEI indicó que, como conclusión del análisis forense se establece que los mensajes analizados no pueden considerarse como una prueba digital, teniendo en cuenta que no fueron extraídos directamente de los dispositivos que supuestamente fueron utilizados para el uso de la aplicación WhatsApp y que lo que se tiene como evidencia son ficheros tipo capturas de pantalla que no garantizan la originalidad de estos.

Claroscuros

Sobre el informe de la Covaj, Carlos Beristain, miembro del GIEI, señaló que el intento de acelerar los resultados, por parte de la misma comisión, ha generado una crisis en el esclarecimiento y ha impactado a la asistencia técnica que brinda el GIEI.

Agregó que se han desencadenado hechos e informaciones que han aumentado la perplejidad, y pone en riesgo los avances de la indagatoria, por lo que, dijo, “es urgente retomar el camino para avanzar en una investigación seria”.

El GIEI informó que ante la confusión desatada en las últimas semanas por los cuestionamientos a la investigación y la limitación a los procesos de judicialización, existe prueba suficiente en contra de las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), respecto a su conocimiento de los casos de torturas y desvío de la investigación hacia el basurero de Cocula, construyendo pruebas que resultaron falsas.

“Igualmente existe evidencia de que numerosos miembros del 27 Batallón estuvieron al tanto de los hechos desde la llegada de los jóvenes a Iguala, fueron testigos de las detenciones, no actuaron para su protección mientras tenían reportes de inteligencia de lo que estaba sucediendo y controlaban el C4, y existe al menos un testimonio que los relaciona con haber tenido a un grupo de normalistas”, señaló el GIEI.

Padres de los 43

Ante el informe del lunes por parte del GIEI, padres y familiares de los estudiantes desaparecidos expresaron “su más profunda tristeza” ante la falta de verdad en el caso.

Sin embargo, refrendaron su confianza en el GIEI como instancia de validación y agradecieron a Francisco Cox y Claudia Paz y Paz su profesional trabajo durante siete años.

También hicieron un llamado al Estado a rectificar y “retomar la senda de la justicia y la verdad, con apertura a la asistencia técnica internacional”.

