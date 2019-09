Ante un gobierno centralista que no le gusta que haya contrapesos y que busca debilitar a los organismos autónomos, partidos políticos, el Poder Legislativo y hasta el Judicial, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, dijo que el panismo debe trabajar unido para lograr que esa organización política resurja con fuerza y con visión de largo plazo.

“Llegó la hora que nos pongamos a trabajar con miras al 2021, nuestra apuesta es que logremos conformar una nueva mayoría opositora en la Cámara de Diputados para que, desde ahí, logremos reconducir la política económica de nuestro país, porque estamos en una situación en la que cada vez viene menos gente a invertir a México, en la que cada vez hay menos oportunidades de trabajo, en la que cada vez hay menos confianza de manera contraria”, expresó.

En su opinión, el partido que se apresta a festejar sus 80 años de vida hoy tiene que estar a la altura de las circunstancias que México reclama.

“Más allá de nuestros proyectos personales, más allá de nuestros proyectos de equipo, más allá del propio proyecto de Acción Nacional, porque hoy a lo que estamos llamados los panistas es a defender esta gran nación.

Marko Cortés aseguró que la apuesta de Acción Nacional, de la mano con la sociedad, en el 2021 es la conformación de una nueva mayoría en la Cámara de Diputados desde donde se podrá reconducir la política económica y la seguridad del país.

“Y nosotros vemos con buenos ojos que haya diversos actores de la sociedad que levanten la voz, que deseen participar, mientras todos estos caminen para lograr una nueva conformación de una mayoría opositora en el país”.

Explicó que las alianzas serán con todos aquellos que no coinciden con clientelismo, populismo y desaciertos del gobierno federal, y que ven la necesidad de decirle al Ejecutivo federal “que no va bien en materias como seguridad.

“Acción Nacional va a apostar, de entrada, por sí mismo, por sus militantes y por la sociedad que nos vean como la opción de participación. Y estaremos construyendo todo tipo de acuerdos, de alianzas que sumen para hacer una auténtica oposición”.

Queremos vernos como alternativa ante el ciudadano

Afirmó que hoy el PAN, es más necesario que nunca, porque la amenaza que enfrenta nuestro país es más grande que nunca.

No es menor el ataque a la democracia que se dio en Baja California con la Ley Bonilla (en alusión al gobernador electo Jaime Bonilla, electo para dos años, pero que Morena impulsa reformas para que se quede cinco), no es menor el intento de revocación de mandato o refrendo de mandato que intenta el presidente López Obrador, no es menor la amenaza latente de buscarse perpetuar en la Presidencia de la Cámara de Diputados (lo cual al final no ocurrió), cuando por ley y mandato popular no les corresponde, indicó.

Marko Cortés dijo que ante un gobierno destructivo de instituciones, de contrapesos, de la democracia y de la economía y de programas exitosos como el Seguro Popular o las estancias infantiles, Acción Nacional y sus legisladores van a defender a México.

Desde su perspectiva, Acción Nacional quiere presentarle a México propuestas concretas de solución a los retos que está enfrentando en esta polarización de visiones.

El reto del partido no sólo es ser una clara, firme y contundente oposición, sino que a los ojos de todos los mexicanos nos vean como la alternativa y la acción para poder sacar a México adelante, mencionó.

También dijo que desde ese partido seguirán defendiendo a México ante la amenaza del centralismo y el autoritarismo. Seguiremos proponiendo soluciones concretas para resolver la contracción económica en la que se encuentra el país, así como para superar la creciente inseguridad que padecemos.

