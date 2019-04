A fin de concluir la huelga, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma de México (SITUAM) está en la mejor disposición de negociar, pero para ello es necesario que las autoridades de esta casa de estudios incrementen en 2 o 3% su propuesta de aumento directo al salario, planteó Jorge Dorantes.

En entrevista, el secretario general del SITUAM indicó que las negociaciones con las autoridades están empantanadas.

“La universidad se ha cerrado, no ha accedido, no ha accedido a muchas peticiones, en las negociaciones estamos casi al mismo nivel que cuando inició la huelga el 1 de febrero, no ha habido avances. El sindicato sí ha dado muestras de voluntad para solucionar el problema”.

Explicó que los puntos complicados de la negociación se encuentran en que en su demanda de 20% de aumento directo al salario sólo les ofrecen 3.35 y en que no acceden a que la UAM realice un ajuste al tabulador salarial de 10% en todos los puestos y para todos los trabajadores administrativos de base, así como un ajuste de 3% para todos los trabajadores académicos.

Solicitamos que en el momento que se levantara la huelga, hubiera un compromiso de que este aumento se va a dar sin esperar más tiempo. La universidad propone que harán las gestiones ante las instancias correspondientes para buscar este recurso y hacer este ajuste al tabulador. Ellos no aceptan el porcentaje, no aceptan que sea de inmediato y es lo que tiene atorada las negociaciones.

Explicó que tampoco se ha logrado un acuerdo en el porcentaje de aumento al salario, pues mientras el SITUAM pide que sea de 20%, la universidad ofrece de 3.35 por ciento. En el rubro de salarios caídos, manifestó, que los trabajadores sindicalizados exigen que se les pague el 100%, pero la UAM sólo acepta pagar 50 por ciento.

Dorantes expuso que de ninguna manera el SITUAM es intransigente y se aferra a lograr 20% de aumento al salario, sin embargo, dijo, tampoco han escuchado ofertas atractivas.

En el tema del salario no hemos escuchado otra propuesta que pudiera ayudar a atender el tema. No es que nos aferremos a 20%, sino que no hay un propuesta diferente a la que nos presentaron desde el 29 de enero de este año, que fue de 3.35% y 3% en la tabulación...En el momento en el que ofrezcan otro punto, dos o tres puntos, lo analizamos y creo que no habría ningún problema.

Las plazas no se venden

El líder del SITUAM explicó que parte de las demandas del sindicato es el otorgamiento de 400 plazas que se requieren para cubrir con funciones que demandan tanto la creación de nuevas unidades como la de Lerma y Cuajimalpa, así como la apertura de nuevas carreras, y la construcción de nuevos edificios.

Se requieren para servicios como vigilancia, limpieza de las instalaciones, oficinas, secretarias, se ha estado pidiendo para eso y se están proponiendo cierto número para cada unidad. En Lerma son 19 plazas, en Cuajimalpa 17 y el resto de nueva creación.

Sin embargo, anotó, la UAM sólo les ofrece poco más de 200, de las cuales 95 son de nueva creación, y el resto, 105, son espacios que estuvieron congeladas por mucho tiempo.

Además, recordó que en las últimas dos administraciones de la UAM se contrató a muchos trabajadores de confianza, pero se les otorgaban tareas de empleados de base.

Lo que nosotros estamos pidiendo es recuperar esa materia de trabajo que es parte de la demanda del emplazamiento de violaciones al contrato.

Sobre la presunta venta de plazas por parte del sindicato de la universidad hasta por 100,000 pesos, el secretario del SITUAM afirmó: “Tendrían que comprobar, yo lo veo complicado. No entiendo cuál es la dinámica, tendrían que comprobar la dinámica quien haya comprado una plaza. El sindicato no vende las plazas, eso es ilógico”.