En la caravana de migrantes centroamericanos que se desplazan por territorio mexicano, hay alrededor de 2,300 niños a quienes su edad los hace muy vulnerables de ser víctimas de violencia, trata de personas y abuso sexual. Por ello, el llamado de Unicef México es brindarles ayuda humanitaria y no discriminarlos, planteó Rocío Ortega.

La encargada de abogacía y comunicación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México comentó que hasta el pasado 22 de octubre, la cifra de menores migrantes se ubicaba en 2,300, la cual, dijo, es bastante alta si se considera que la caravana está compuesta por alrededor de 7,200 personas. Es decir, uno de cada tres integrantes de la caravana es niño.

En entrevista, explicó que el Unicef está muy preocupado por la integridad de los menores por la situación de vulnerabilidad por la que atraviesan.

“Los niños migrantes tienen necesidades particulares porque viven circunstancias especiales. Ellos son más vulnerables por su edad (…) Están expuestos a problemas de trata, violencia; las niñas están muy expuestas a abuso sexual”.

Detalló que la semana pasada parte del equipo de Unicef México, viajó a Tapachula, Chiapas, para evaluar la situación de niños, niñas y adolescentes migrantes. En un primer diagnóstico, dijo, hay dos situaciones urgentes a atender: una es el tema humanitario y otro más es no discriminar a los menores.

Los niños que vienen viajando en esta caravana requieren atención humanitaria inmediata porque están enfermos, tienen sed, están deshidratados. si para un adulto las condiciones son duras, imaginemos para un niño.

Sobre la no discriminación, Ortega indicó que el llamado a todos los mexicanos es a pensar que antes de ser migrantes son niños. No importa de dónde vienen, a dónde van. No importa la condición migratoria que tienen o cómo entraron, son niños. Hacemos un llamado a la empatía de los mexicanos a quitarles la etiqueta de migrantes y a no discriminarlos.

Expuso que hacen un llamado a las autoridades a no privar de libertad a niñas, niños y adolescentes en estaciones migratorias o en cualquier otro centro de detención.

Dijo que Unicef México no tiene claro cuál es la razón o detonante que propició un éxodo masivo de migrantes a dejar sus países de origen, lo que sí reconoció es que es alto el número de niños que forman parte de esa caravana. Refirió que, por ejemplo, hay familias de hasta nueve integrantes en las que siete son niños; además, sostuvo, aún falta conocer la cifra de menores que viajan solos.

México tiene la capacidad para proteger a menores

Rocío Ortega expuso que si bien a veces no se visibiliza que los niños también migran, México está preparado y capacitado para proteger los derechos de los infantes mientras se encuentran en tránsito.

Explicó que Unicef México trabaja en coordinación con el gobierno federal y estatal a fin de proteger a los niños, niñas y adolescentes y garantizar la seguridad de sus derechos, independientemente de dónde vienen y a dónde van.

El gobierno tiene capacidad para atender situaciones serias como ésta. además hay un marco legal para darles protección a los menores porque se cuenta con la Constitución política y Ley General de Derechos de niñas, niños y adolescentes.

Mencionó que en un momento como éste, es fundamental que haya coordinación de esfuerzos de organismos como el Unicef, así como con las instituciones del Estado mexicano.

“México es un país firmante de la convención sobre los derechos del niño, como tal esta convención lo hace responsable de proteger los derechos de los niños en territorio nacional. Así que la protección de esos niños es responsabilidad del estado en su conjunto”.

[email protected]