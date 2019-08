El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó este jueves su rechazo a las reuniones de funcionarios de su gobierno con los llamados grupos de autodefensa, luego de la polémica por un acto que encabezó en Michoacán el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta.

"Él tomo está decisión porque lo invitaron a participar, (pero) se le ha pedido que se ajuste a lo que establece la Constitución y las leyes. No estoy de acuerdo", declaró en su conferencia de prensa matutina.

"No considero conveniente, creo que incluso fue un error promover estos grupos (de autodefensa) porque fueron en la mayoría de los casos auspiciados por el mismo gobierno y eso no corresponde a lo que establece la Constitución, no tiene que ver con un auténtico estado de derecho", agregó.

El mandatario recordó que "el Estado debe garantizar la seguridad, no puede haber grupos ilegales haciendo funciones de seguridad pública, eso no debe permitirse porque demuestra una incapacidad del Estado para atender la demanda de seguridad".

"Nosotros no vamos a incumplir con nuestras obligaciones legales, no vamos a fomentar esas funciones" de los grupos de autodefensa, señaló.

El miércoles el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, manifestó su inconformidad por la reunión que encabezó el subsecretario Peralta con José Manuel Mireles, líder de las llamadas autodefensas en La Huacana.