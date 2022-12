El Edomex tiene deudas pendientes con Nezahualcóyotl: Adolfo Cerqueda

La coyuntura que representa el proceso electoral para renovar la gubernatura del Estado de México generará un ambiente de polarización, sin embargo, el gobierno estatal, en manos de una autoridad surgida del PRI, debe apoyar a los municipios, administrados por militantes de otros partidos políticos, afirmó Adolfo Cerqueda Rebollo.

En entrevista, el presidente municipal de Nezahualcóyotl dijo: “no estamos pidiendo nada que no merezca la ciudadanía; es algo que se tiene en deuda, no conmigo, sino con la gente”.

Indicó que el gobierno estatal, tiene muchas deudas pendientes con Nezahualcóyotl, por ejemplo la donación de un predio para construir un hospital de especialidades que hace mucha falta en la zona, la conclusión de la Ciudad Deportiva y la sustitución de la red hidráulica, que requieren el apoyo y recursos del gobierno estatal.

Explicó que a pesar de que ese municipio localizado al oriente de la Ciudad de México tiene una población de más de un millón de habitantes, no cuenta con un hospital de especialidades. Solo hay dos menores que no son suficientes para atender la demanda.

Por ello, los pacientes tienen que trasladarse hasta Ixtapaluca, Ecatepec, Texcoco o hasta Toluca, lo que implica atravesar la capital del país.

Además, la clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que atendía alrededor de 500,000 derechohabientes, desde hace meses no funciona, porque el inmueble registró severos daños estructurales.

En ese caso, añadió, el IMSS ya tiene el recurso programado para la construcción de un nuevo hospital, pero lo que hace falta es que el gobierno del estado autorice la donación de un terreno para que comience la construcción.

Asimismo mencionó que, en el caso de los colectores de aguas residuales, como el que corre por la Avenida Vicente Villada, lleva más de 15 años sin poder concluirse, a pesar de que es una obra que urge para evitar inundaciones en la zona. Lo mismo pasa con el que se ubica en la Avenida Kennedy.

La ciudadanía identifica qué autoridad da buenos resultados, destaca



Por otra parte, mencionó que, de cara a las elecciones locales del próximo año, la ciudadanía tiene la capacidad de identificar los gobiernos que dan resultados y en función de ello contar con elementos que le permitan decidir el sentido de su voto.

“La gente ha castigado con su sufragio cuando ha sido necesario. Evidentemente el trabajo que hagamos los gobiernos (municipales) va a impactar para el resultado que se pueda dar el próximo años”, recordó

El presidente municipal informó que durante el primer año de su administración, una de las prioridades ha sido reforzar la estrategia de seguridad pública, sobre todo para mantener los resultados obtenidos por la Policía Municipal, que durante los últimos años ha sido reconocida nacional e internacionalmente.

Dijo que se reforzado el modelo de policía de proximidad con programas de mediación de conflictos con mediadores itinerantes certificados.

Lo que nos ha permitido dar buenos resultados es el trabajo coordinado con las autoridades estatales y federales. A través de las mesas de construcción de paz se deciden las intervenciones. Aquí nadie opera de manera unilateral y eso nos ha dado buenos resultados.

Nos hace falta educar para no vulnerar derechos inalienables, subraya

Cerqueda Rebollo informó que su administración puso en marcha la Unidad de Atención a Personas de la Comunidad LGTBIQ+. En ese sentido, indicó que aunque a escala nacional se ha avanzado de manera importante en la visibilización de algunos derechos, no es así en la integración de algunos esquemas sociales.



A manera de ejemplo indicó que, si bien se han logrado avances importantes para la atención de las mujeres, lo cual es muy bueno, es necesario atender a otros sectores de la sociedad que requieren estar protegidos.



Por ello contar con una unidad de atención a la comunidad LGTBIQ+ permite brindar un espacio en el que ellos se acerquen, no solo a solicitar alguna asesoría de tipo legal o fiscal sino ofrecerles servicios de bolsa de empleo, así como acceso a servicios de salud.



En ese sentido enfatizó que a escala nacional lo que hace falta es educar para que no se vulneren derechos inalienables independientemente de la orientación sexual y procurando la inclusión social.

