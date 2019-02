Luego de que el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán fue declarado culpable de 10 cargos en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que respeta la decisión de la Corte de Nueva York, y destacó que este caso puede servir como ejemplo de que la libertad es un don preciado.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, López Obrador dijo confiar en que este caso sirva como lección para jóvenes, de que es mejor estar bien con uno mismo, a tener fama, dinero y lujos.

“Fue una decisión que tomaron en Estados Unidos; nosotros somos respetuosos de esos procesos legales, no le deseamos mal a nadie. Me gustaría que quienes toman estos caminos recapaciten, y piensen que es un don muy preciado la libertad, y que no se debe de afectar a otros, no se le debe causar daño al prójimo y no hay que causarse daño a uno mismo y a los familiares, porque son de una u otra forma sufrimientos.

“Que sirva de enseñanza, que sea una lección, que se piense que la felicidad verdadera no es el dinero, no es lo material, no es el lujo barato, no es la fama; la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo”.

El primer mandatario informó que su gobierno lanzará una campaña para llamar a los jóvenes a no caer en la tentación de las drogas.

“Sobre eso va a versar mucho la campaña dirigida a los jóvenes para enfrentar el problema del aumento en el consumo de drogas, tenemos que bajar el consumo de droga y tenemos que atender a los jóvenes, y lo vamos a lograr porque hay ahora alternativas para que los jóvenes no tomen las conductas antisociales”, comentó.

Cuestionado acerca de qué sucederá con los expresidentes que fueron involucrados en el juicio, afirmó que políticamente su postura es muy clara, en el sentido de que es partidario de pensar hacia adelante.

Finalmente, el titular del Ejecutivo negó que, debido a la austeridad, se haya retirado la protección al policía federal que detuvo al narcotraficante Joaquín Guzmán.

