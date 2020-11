El acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordena a los partidos políticos postular a siete mujeres como candidatas a gobernadoras en los 15 estados que renovarán el poder Ejecutivo el próximo año divide la opinión de los especialistas; mientras algunos afirman que lo resuelto por el órgano electoral invade competencias del Legislativo y de partidos, para otros está dentro de su marco de actuación al no existir criterios claros en la materia.

Para la académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, Ruth Zavaleta Salgado “no hay argumento” del Senado de la República para impugnar, como lo hizo, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el acuerdo del INE por invasión de atribuciones “cuando ellos no han definido puntualmente cómo resolver el tema de la paridad horizontal en todos los cargos, que significa 50% de registro de candidaturas de mujeres y de hombres de todas las que registran los partidos políticos”.

La experta añadió que hasta “quedó corto el INE en lo que determinó” porque a los consejeros electorales sí les asiste razón jurídica en lo resuelto.

Zavaleta Salgado anticipó: “Veo muy difícil que el Tribunal Electoral vaya a dictar algo contrario a lo que hizo en su momento con la sentencia de género, que fue la que permitió a las mujeres lograr la paridad política en 2014 y que sirvió de base para la paridad total, que ahora existe para todos los cargos públicos, no sólo los de elección”.

En contraparte, Gerardo Hurtado Montiel, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, indicó que el “INE está invadiendo facultades que no le tocan porque no las tiene establecidas en la Constitución. Partiendo de un principio de legalidad, establecido en el artículo 124 (de la Carta Magna), concatenado con el artículo 41, fracción quinta, apartados a y b, y demás relativos, no tiene facultades para emitir normatividad al respecto. Esa es una facultad del órgano legislativo, federal o local.

“No puede dictar acuerdos con carácter de normas generales. Sería una violación al sistema competencial mexicano, que es el órgano legislativo”, explicó.

Añadió que el proceder del INE “es inconstitucional”, ya que la Carta Magna “establece que la ley determinará las formas y modalidades que correspondan para observar el principio de paridad de género en los nombramientos, y refiere a las entidades federativas”.

Por su parte, para Alberto del Castillo del Valle, especialista de la UNAM en derecho constitucional, “no es correcta” la disposición aprobada por la autoridad electoral “porque limita precisamente el derecho de cada instituto político de elegir a sus abanderados. Es inconstitucional el actuar del INE al no permitir la autonomía de los partidos políticos”.

Del Castillo del Valle consideró que el acuerdo del INE “no tiene lógica ni razón de ser porque se está entrometiendo en funciones ajenas y está creando un conflicto tanto para los partidos como para el electorado (...) Se están cometiendo errores en aras de la igualdad de género”.

Hurtado Montiel y Castillo del Valle auguraron que si el TEPJF resuelve conforme a derecho, la impugnación presentada por el Senado fallará a su favor.

Afirma AMLO

No se trata de cuotas de género

Luego de que el Senado impugnó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) para que de las 15 gubernaturas que se elegirán en el 2021, siete sean ocupadas por mujeres, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que su participación no debe ser asunto de cuotas.

“Nosotros creemos que deben seguir abriendo espacios para las mujeres, nada más cuidar los procedimientos legales, pero es un asunto de los partidos y el INE y el Poder Legislativo”, expresó el mandatario.

López Obrador resaltó que en su actual gabinete la mayoría son mujeres, al considerar que éstas tienen más responsabilidad, entrega y honestidad. “En mi experiencia, para el ejercicio del gobierno, para la función pública, las mujeres son muy eficaces y honestas. Yo fui jefe de Gobierno de la Ciudad, y el gobierno terminó bien calificado... con un gabinete integrado en su mayoría por mujeres”. (Maritza Pérez)

