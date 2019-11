Las reasignaciones presupuestarias que se harán para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del 2020 serán por 17,000 millones de pesos, adelantó este jueves Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política.

Al llegar a la Expo Santa Fe -sede alterna a la Cámara de Diputados que se mantiene bloqueada por manifestantes- Delgado comentó que, entre los principales recortes que se hicieron fueron algunos ramos autónomos.

Se están ajustando principalmente aquellos órganos autónomos que pidieron presupuesto por encima de la inflación. Hicimos una revisión muy cuidadosa de lo que nos enviaron y se hizo un ajuste parcial”, destacó.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2020, los organismos autónomos que presentaron un presupuesto mayor a la inflación de 3% +/- un punto porcentual que se contempló para el 2020 y respecto a lo que se aprobó en 2019 fueron:

El Instituto Nacional Electoral (INE), el cual propuso un presupuesto para 2020 por 17,732.4 millones de pesos, lo que significa 12% más que lo aprobado en 2019.

En general, los ramos autónomos tendrían un presupuesto por 123,265.3 millones de peso para el 2020, lo que representa 22.6% más a lo que se les aprobó en este año.

Delgado Carrillo no quiso dar más detalles sobre cómo se reasignaron los recursos y a qué otros ramos presupuestarios se les quitó dinero para aumentar el presupuesto de otros ramos.

“Va haber una inversión histórica en los programas de bienestar, se va a llegar a más de 8 millones de adultos mayores para que reciban una pensión, al igual que las personas con discapacidad; 11 millones de becarios entre niños y jóvenes en educación media y superior, el programa Sembrando Vida crece y también el apoyo para el sector del campo”.

Con respecto al hecho de que votarán el dictamen del PEF 2020 sin la presencia del Partido Acción Nacional (PAN), el presidente de la Junta de Coordinación Política respondió: “No vamos a extrañar al PAN, no vienen porque no quieren. Están decepcionados, pero no habrá moches”.

A su parecer, lo más importante del PEF 2020 es que se hizo sin aumentar impuestos, sin elevar el nivel de endeudamiento del país y sin gasolinazos.

Para el morenista, el hecho de que no se haya logrado consensos con los manifestantes que están bloqueando las entradas de San Lázaro es porque “son organizaciones que se quedaron acostumbradas a las formas del pasado y en este presupuesto no habrá etiquetados para organizaciones ni para diputados, se terminó”.