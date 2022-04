Los líderes parlamentarios de la Cámara de Diputados acordaron, por unanimidad, sesionar la próxima semana para discutir y aprobar en “fast track” la iniciativa presidencial en materia eléctrica, pese a que el calendario legislativo de San Lázaro consideraba a la Semana Santa como periodo inhábil.

Este jueves, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó realizar dos sesiones presenciales del Pleno el próximo martes 12 de abril exclusivamente para la discusión de la reforma constitucional en materia eléctrica, con lo que se prevé una sesión maratónica.

Se especificó que se abrirá una sesión a las 10 de la mañana, para dar publicidad al dictamen proveniente de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía, -el cual quedará listo el 11 de abril-, para inmediatamente convocar a la siguiente, que será una sola sesión, con los recesos que sea necesario, hasta culminar la discusión del proyecto enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que plantea darle a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) maneje la mayoría de la energía eléctrica del país.

Al término de la reunión, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el priista Rubén Moreira Valdez, reconoció que los partidos de mayoría no aceptaron el último llamado de la oposición para posponer la discusión de esta reforma pasadas las elecciones del 5 de junio.

“Se planteó que, bueno, pues ya, si no va a haber esa posibilidad, pues se discuta el martes, y hay dos sesiones, una para publicidad y la otra para la discusión. El mensaje se mandó y fue claro, y yo sigo insistiendo que debe ser después de los comicios”, reiteró el también coordinador del PRI en San Lázaro.

Sin embargo, Moreira Valdez rechazó que el haber aceptado el discutir en Semana Santa de la iniciativa de reforma eléctrica no significa que la alianza Va por México (PRI, PAN y PRD) vaya a aprobar el dictamen.

“Si hay dictamen y la mayoría de los diputados lo lleva al Pleno, pues se tiene que votar. Eso no quiere decir que se vote a favor”, finalizó.

Y es que previó al inicio de la reunión de la Jucopo, los líderes de Va por México, los diputados Rubén Moreira, Jorge Romero y Luis Espinosa Cházaro, reprocharon a Morena por no incorporan los 12 puntos planteados por PRD, PAN y PRI, además de condenar que se pretenda presionar a diputados de oposición para votar a favor.

Por lo anterior, reiteraron que los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD, que integran la coalición legislativa “Va por México” no acompañarán la reforma eléctrica que promueve el Presidente de la República.

En conferencia de prensa, Moreira Valdez sostuvo que votarán en contra de la reforma eléctrica, toda vez que Morena no tiene la disposición para considerar en el dictamen los 12 puntos que promueve la oposición para mejorar la legislación en la materia, lo que beneficiará a los empresarios.

Mientras que Romero Herrera reprobó que se amedrente o se convoque a diputados de la oposición a una rebeldía, pues todas y todos los legisladores que conforman esta alianza legislativa, e incluso, algunos de otros grupos parlamentarios, no votarán en contra de la reforma eléctrica por obediencia, lo harán por convicción.

Es increíble que estemos en un país en el que, si tú tienes una idea, por más buena que sea, pero distinta a la del Presidente, te consideren un traidor de la patria y que lealtad a la patria sea a lo que dice una sola persona y eso no será así”, asentó.

En tanto, Espinosa Cházaro reiteró que no respaldarán la reforma eléctrica, pues se pretende sacar al “vapor” y por “obediencia” al Ejecutivo Federal.

“La reforma no va a pasar. Estamos listos para dar nuestros argumentos y no aceptamos el calificativo que pretende ponernos desde el Ejecutivo: No hay traición a la Patria, y si la hay –aseveró- se está dando cuando se miente para conseguir una Revocación de Mandato que violenta las normas que nos hemos dado; y tenemos al país lleno de espectaculares del presidente en una promoción personal, mientras el Secretario de Gobernación utiliza aviones de la Guardia Nacional para hacer campaña por Morena”, dijo el perredista.

