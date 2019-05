El gobierno federal garantizó que no hay riesgo de epidemias sanitarias en nuestro país, a pesar del brote de sarampión que se presenta en Estados Unidos y de la llegada de migrantes centroamericanos a territorio nacional.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que trabaja en unidad con todos los gobernadores de los estados para evitar un brote sanitario.

Aunque en Tamaulipas se detectaron 25 casos de dengue en mexicanos que tuvieron contacto con migrantes centroamericanos, y en Veracruz hay alerta por un posible brote de sarampión, el presidente López Obrador dijo que se trata de casos aislados.

“No tenemos ningún problema de enfermedades o de epidemias, porque se sueltan rumores. No hemos tenido problemas, casos muy aislados que no significan ningún riesgo para nada, y que estamos buscando ordenar la migración, en proteger a los migrantes, garantizar sus derechos humanos, y al mismo tiempo mantener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, no pelearnos”, dijo.

