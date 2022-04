Luego de posponer en cuatro ocasiones un encuentro con legisladores, la secretaria de Educación Pública, Defina Gómez, se reunió la tarde de este jueves 28 de abril con líderes parlamentarios de la Cámara de Diputados, para explicar el impacto de la desaparición del programa de Escuelas de Tiempo Completo.

Durante la mesa de trabajo entre la titular de la SEP y las y los integrantes de La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro,- que se llevó a cabo a puerta cerrada-, Delfina Gómez Álvarez, solicitó la ampliación de recursos por 32 mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023, con el fin de mantener los beneficios de horario extendido y alimentación de las escuelas de tiempo completo, pero ahora en el programa La Escuela es Nuestra (LEEN).

Al dar conocer algunos detalles del encuentro, la SEP indicó que su titular explicó que los conceptos de horario ampliado y alimentación se incluyen en el programa La Escuela es Nuestra, ya que, con base en un estudio, los beneficios del Programa de Escuelas de Tiempo Completo no llegaban a todos y, en algunos casos, no se aplicaban.

Según los datos presentados por la secretaria de educación, cerca de 20 mil escuelas (73%) de las atendidas en el ciclo escolar en curso y que forman parte del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), no se ubicaban en lugares con altos grados de marginación, ya que poco más de la mitad eran rurales, 30% urbanas y sólo 18% indígenas.

Explicó que 14 mil 739 proporcionaban alimentación a un millón 427 mil niños, lo que significa que el 46% no daba el servicio que suponía el instrumento. Además de sostener que hubo preocupación por el manejo de los recursos, ya que se registró mucha intermediación y los beneficios no llegaban a todos y, en algunos casos, no se aplicaban.

Mientras que personal educativo señaló distintas irregularidades como rezago en pagos; descuentos injustificados; entrega incompleta o tardía de alimentos; mal manejo de recursos y sobreprecio en la compra de insumos.

Por ello, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó resarcir esta situación con la premisa de que, si bien todas las escuelas requieren apoyo, hay algunas que lo necesitan más.

Destacó, además, que nunca se dejó sin apoyo a niñas, niños y adolescentes beneficiarios de las ETC, a los que solo se les apoyaba con 300 pesos mensuales; ahora, dijo, reciben recursos de manera directa mediante una beca de 840 pesos mensuales.

CALIFICAN COMO FRACASO LA REUNIÓN

La secretaria de la Comisión de Educación de Diputados, Olga Luz Espinosa Morales (PRD), calificó como “fracaso” la reunión de trabajo que sostuvo la Jucopo con la titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez, ya que, dijo, fue incapaz de responder los cuestionamientos de las y los diputados.

En declaraciones a la prensa, lamentó que la funcionaria desconociera acerca de los programas exitosos que ha tenido la secretaría, como Escuelas de Tiempo Completo y La Escuela es Nuestra.

“Delfina Gómez vino como secretaria a medias, porque trajo una presentación respecto del Programa Escuelas de Tiempo Completo, de cómo se iban a restituir, lamentablemente no comunico nada, el programa tiene una base pedagógica, cosa que la secretaria no estaba enterada, hasta el día de

cuando escuchó a los grupos parlamentarios”.

“Manejan que van a recuperar el horario extendido, pero no nos dicen los mecanismos; manejan que van a recuperar la alimentación, a través de los comités de participación de padres de familia. Nos vamos con más dudas, con más preguntas en las mesas de trabajo de las Escuelas de Tiempo Completo”, dijo la también integrante de la Mesa de Trabajo sobre las Escuelas de Tiempo Completo.

Por su parte, la diputada Cynthia Iliana López Castro (PRI), secretaria de la Comisión de Educación, afirmó que la reunión con la titular de la SEP fue “una vacilada”.

Afirmó que la funcionaria federal no dio una respuesta al tema de la desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo, y cuestionó que la reunión haya sido a puerta cerrada y agendada a la misma hora que la última sesión del Pleno.

“Es una vacilada esta comparecencia. Sólo somos 13 diputados. No está transmitida en Parlamento Abierto. Ningún mexicano se está enterando de esto. No todos los diputados de la Comisión de Educación estamos aquí. (La funcionaria) nada más vino a dar un mensaje muy cuidado, y no hay una respuesta sobre la desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo”, manifestó.

Previo a la reunión, la diputada López Castro se manifestó junto a madres y padres de familia, a las afueras de la Jucopo, para exigir la reinstalación del programa de Escuelas de Tiempo Completo.