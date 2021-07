Un juez de control federal en Ciudad de México giró una orden de aprehensión contra el empresario Miguel Alemán Magnani, fundador de Interjet, acusado de defraudación fiscal por más de 65 millones de pesos.

A petición de la Fiscalía General de la República (FGR) fue que se obtuvo el mandamiento judicial con base en una denuncia que presentaron autoridades de la Secretaría de Hacienda.

En febrero pasado, la Procuraduría Fiscal de la Federación fue la encargada de interponer una denuncia por posible defraudación fiscal contra ABC Aerolíneas —controladora de Interjet— y Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani, padre e hijo, respectivamente, ello debido a que no fueron declarados al fisco 66 millones 285,195 pesos de impuestos retenidos por concepto de salarios.

Lo anterior también deriva de la presentación de una denuncia anónima ante la Procuraduría Fiscal que señalaba que Interjet no pagó ISR al fisco entre el 2018 y el 2020, aún cuando, como establece la ley, realizó el descuento a los trabajadores.

Miguel Alemán Magnani, debía hasta finales del 2019, más de 3,000 millones de pesos a instancias federales por IVA, ISR, combustible, migración, impuestos aeroportuarios y aprovechamiento del espacio aéreo, según datos de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Quién es Alemán Magnani y cuáles son sus adeudos con el SAT

Miguel Alemán Magnani, abogado por la Universidad Anáhuac, fue uno de los ocho empresarios mencionados el 15 de noviembre del 2018 por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para integrar un consejo asesor privado.

Su cargo de asesor del presidente de México se diluyó al paso de los meses y aunque no se ha dicho que ya no forma parte de él, lleva varios meses que no se le ve salir de Palacio Nacional.

Su experiencia en los sectores del turismo, energético y entretenimiento, entre otros, resultaron atractivos. En ese momento, Interjet (la aerolínea fundada por su padre, Miguel Alemán Velasco, y donde ocupaba el cargo de presidente ejecutivo) ya registraba adeudos con el fisco.

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, ha dicho que la empresa tiene adeudos reconocidos desde el 2013 por retenciones de IVA e ISR, por lo que desde el 2019 ha tenido diversas pláticas con sus representantes.

Ante las complicaciones financieras, en junio del año pasado, se informó que el empresario Alejandro del Valle adquirió 90% de la línea aérea, actualmente en huelga, en una suerte de rescate. Él estima que los adeudos al SAT rondan los 2,500 millones de pesos y los deben pagar los anteriores dueños.

Entre los primeros cargos directivos de Alemán Magnani, en los ochenta, figura la dirección de la estación de Radio WFM, de Grupo Televisa, donde estrechó su relación con el cineasta Alejandro González Iñárritu.

Luego de varios meses de analizar la situación de Interjet, Alejandro del Valle, concluyó: el corazón de Magnani está en la radio, la televisión (es parte de la producción de la serie de Luis Miguel). Es un hombre creativo, pero creo que el lado empresarial no le gusta tanto. Confió en sus directores generales y en los socios que se le acercaron. (Redacción)

politica@eleconomista.mx