El Instituto Nacional Electoral (INE) no entregará a la Secretaría de Gobernación (Segob) la base de datos del padrón de electores, dijo Lorenzo Córdova Vianello.

“El INE ha manifestado su intención de colaborar con la Secretaría de Gobernación, tanto para garantizar el derecho a la identidad como para construir un registro confiable de los menores de 18 años. Esto, siempre y cuando no implique la entrega de los datos que tú nos has confiado, porque nosotros no podemos disponer de ellos. No son nuestros, son tuyos.

“Las y los ciudadanos pueden estar seguros de que el resguardo de sus datos registrados en el padrón electoral es y seguirá siendo una prioridad para nosotros’’, afirmó el presidente del Consejo General del INE, en un video que difundió en redes sociales.

Aclaró que los datos no le pertenecen al INE y a ninguna otra institución; “son datos de los ciudadanos que han confiado a sus autoridades electorales’’.

“El @INEMexico protege y protegerá los datos personales que nos confía la ciudadanía al tramitar su credencial para votar. Pero gracias a convenios institucionales, el padrón electoral es consultado con múltiples fines socialmente útiles’’, escribió el consejero presidente en Twitter.

“Es muy importante aclarar que estos datos no le pertenecen al INE ni a ninguna otra institución. Son datos de las y los ciudadanos que han confiado a sus autoridades electorales y que están protegidos por la Constitución y la Ley General de Protección de Datos Personales", dijo Córdova.

“Sin embargo, que el cuidado y administración del padrón electoral estén en manos del INE no ha impedido la utilidad social de esos datos.

“Mediante convenios de colaboración, sin entregar la información personal de las y los ciudadanos, utilizamos la base de datos del padrón para validar la identidad de los usuarios de la banca, de los contribuyentes, de las personas que realizan trámites notariales y facilitamos la identificación de personas desaparecidas y fallecidas, colaborando con las fiscalías, los servicios médicos forenses y la Comisión Nacional de Búsqueda’’.

Córdova Vianello aseguró que la base de datos personales del INE es “la más grande, más confiable y más segura con la que cuenta el Estado mexicano’’.

El funcionario dijo que el padrón electoral, de más de 90 millones de personas, casi 99% de la población adulta del país, incluye el nombre del votante, la CURP, sus diez huellas dactilares, fotografía, género, fecha de nacimiento y domicilio, así como datos electorales sobre la sección, distrito y la clave de elector de cada ciudadano.

