Cuestionan a Adán Augusto por Ayotzinapa e inseguridad

En este asunto (de Ayotzinapa) tan delicado lo mejor es no comer ansias (...) Tampoco comparto la expresión de que el responsable es el Ejército; ¡no! A poco si un senador, saliendo de aquí, atropella a un ciudadano y lo mata, el responsable va a ser el Senado de la República; no”.

Adán Augusto López, secretario de Gobernación.

El gobierno federal está dispuesto a rectificar y a hacer un esfuerzo para construir, en acuerdo con todos los partidos políticos, un plan claro y objetivo en materia de seguridad pública que permita ganar la batalla, afirmó Adán Augusto López Hernández.

“No hay verdaderamente en estos momentos en el país ninguna policía tan capacitada, tan entrenada; con un sentido del orden como la que podemos tener en la Guardia Nacional (GN). Entonces, pues evaluemos. Si nos hemos equivocado, pues rectifiquemos y rectifiquemos entre todos”, respondió a preguntas de legisladores del PAN, PRI, MC, PRD y sin partido político.

Al comparecer ante el pleno de la Cámara de Senadores para la glosa del Cuarto Informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, refutó los comentarios, que consideró “erróneos”, del senador Damián Zepeda (PAN), “que decía: ‘pues ya le van a echar la culpa al gobierno de uno u otro’. Pero no, pues yo podría decirles aquí, por ejemplo, ¿qué acaso no ven cómo está Guanajuato?, pero no es ese el caso”, punzó, en referencia a que aquel estado es gobernado por Acción Nacional.

“Yo creo que es buscar las coincidencias, es tendernos la mano porque los mexicanos nos están demandando ahí en la calle que trabajemos para resolver de fondo el problema de la inseguridad”.

En su opinión, se requiere aprovechar “que ya hay una policía, una Guardia Nacional, una guardia civil cada día mejor capacitada, mejor preparada para ganar la batalla a la inseguridad”.

El consenso, sugirió, se puede alcanzar durante la discusión en el Senado del dictamen por el que se pretende reformar la Constitución para ampliar al 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

“Yo creo que tendríamos que aprovechar el momento y buscar construir entre todos, aprovechar que hay una minuta aquí ahora en comisiones y a lo mejor podemos desde el mismo quinto transitorio, en un primer esfuerzo, sentar las bases y posteriormente creo que debiera de asumirse una responsabilidad compartida, y si es necesario ir hacia una reforma del séptimo transitorio”, precisó.

En respuesta a Miguel Ángel Mancera (PRD), se dijo dispuesto a construir un marco normativo, claro y expreso que se construya dentro del consenso.

El plazo para el acuerdo en la materia, recordó, vence el próximo 5 de octubre. “Tenemos tiempo para construir; de parte nuestra, (hay) la total disposición para que esto suceda”.

No habrá encubrimiento

Al senador sin partido Emilio Álvarez Icaza, quien abordó el caso Ayotzinapa, se dijo preocupado de que se esté “construyendo un nuevo pacto de impunidad y que nos manden el mensaje de que hay intocables y que desde la propia fiscalía o de la Presidencia de la República se dé la certeza de que deben de bajarse órdenes de investigación”.

“Vino aquí a decir que se habían cancelado no sé cuántas órdenes de aprehensión para encubrir a militares o algo así”, devolvió el titular de Gobernación, sin mencionar a Álvarez Icaza.

Adán Augusto consideró “que en este asunto tan delicado lo mejor es no comer ansias, tener paciencia y prudencia, y tener confianza en que estarán las instituciones encargadas de procurar y de impartir justicia a la altura de las circunstancias. Aquí no se va a encubrir a nadie”.

“Tampoco comparto la expresión de que el responsable es el Ejército; ¡no!

“A poco si un senador, saliendo de aquí, atropella a un ciudadano y lo mata, el responsable va a ser el Senado de la República; no, pues va a ser el senador que haya cometido esa imprudencia al conducir”.

