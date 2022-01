La Secretaría de Salud reportó este martes 49,343 nuevos casos confirmados de Covid-19 en las últimas 24 horas, una nueva cifra récord registrada en los casi dos años desde que inició la pandemia en el país, por lo que el número acumulado de infecciones ascendió a 4 millones 434,758 contagios.

En el reporte técnico diario sobre el avance de la pandemia en el país, la cifra de muertes a causa del coronavirus ascendió a 301,789 decesos, luego de registrarse 320 nuevas defunciones, una cifra no vista desde noviembre de 2021.

La última ocasión que la dependencia federal notificó más de 300 decesos nuevos registrados en 24 horas fue el 24 de noviembre del año pasado, cuando se reportaron 263 muertes.

La dependencia federal estima que a nivel nacional hay 306,212 casos activos, es decir, personas que han detectado síntomas de Covid-19 en los últimos 14 días.

En cuanto a las hospitalizaciones, la ocupación de camas generales para la atención de pacientes contagiados del nuevo coronavirus se ubica en 34%, tres puntos porcentuales más que lo reportado ayer. Mientras que la ocupación de camas con ventilador para la atención de pacientes graves subió dos puntos porcentuales, para ubicarse en 19 por ciento.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell reiteró que las defunciones y hospitalizaciones a causa del coronavirus son 10 veces menores que el número de contagios registrados hasta ahora, debido a que la variante Ómicron se caracteriza por provocar un cuadro con síntomas "leves".

"Los casos están en el eje del lado izquierdo, que es 10 veces mayor a las hospitalizaciones y las defunciones. Es una diferencia muy sustancial de los casos que produce la variante Ómicron, que crecen rápidamente, pero las hospitalizaciones y las defunciones no crecen rápidamente. Esto no es particular del país, desde luego, ocurre en todos los países en donde Ómicron es la variante predominante", explicó López-Gatell.

El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, comentó este martes que "la pandemia está lejos de terminar" y advirtió que la "variante Ómicron de Covid-19 está provocando hospitalizaciones y muertes. E incluso los casos de menor gravedad desbordan los centros de salud".

La llegada de la variante Ómicron, mucho más contagiosa que cualquier otra forma del coronavirus SARS-CoV-2 conocida hasta ahora, pero que parece causar síntomas menos graves en las personas vacunadas, ha lanzado el debate sobre si la pandemia, declarada a principios de 2020, será endémica. Un debate que da a entender que será menos peligroso.

"No nos libraremos del virus este año", advirtió el especialista. "Puede que nunca erradiquemos el virus. Los virus que causan pandemias suelen formar parte del ecosistema", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Avances de vacunación contra Covid-19 en México

Al corte del lunes 17 de enero, el Gobierno federal reportó que se aplicaron 325,860 vacunas contra Covid-19, por lo que se registró un total de 156 millones 419,272 dosis suministradas a nivel nacional desde que inició el plan de vacunación en diciembre de 2020.

Según la Secretaría de Salud, 82 millones 952,806 personas ya fueron inoculadas contra Covid-19 en el país, de las cuales 75 millones 809,119 tienen el esquema completo de vacunación de una o dos dosis dependiendo el tipo de biológico aplicado.

Este martes, el Gobierno de la Ciudad de México inició con la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra Covid-19 para personas de 50 a 59 años en sus 16 alcaldías.

